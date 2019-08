Īstās beigas. Filmas "Rotaļlietu stāsts 4" recenzija

«Pixar» animācijas filmas vienmēr izceļas ar nostrādātiem un izcili aizkustinošiem scenārijiem, kuri bieži vien izkonkurē «nopietnās filmas». Un «Rotaļlietu stāsta» sērija viennozīmīgi ir viena no prasmīgāk veidotajām animācijām, ne velti šis stāsts joprojām ir aktuāls pēc 25 gadiem. Pati animācija ir attīstījusies, varoņi ir pieauguši, daudz ko iemācījušies, taču joprojām spēj aizkustināt gan tos, kuri pirmo filmu skatījās piecu gadu vecumā, gan tos, kuriem pieci gadi ir šobrīd.

Ja atminaties, iepriekšējā filma beidzās ar sirdi sažņaudzošām atvadām: Endijs - jau pieaudzis - savas iemīļotās rotaļlietas nodeva mazajai Bonijai. Kovboja Vudija stāstam pienāca reizē gan beigas, gan jauns sākums. Tika nobirdināta ne viena vien asara, un šķita, ka stāsts ir pabeigts. Tāpēc savā ziņā uztraucoša šķita ziņa, ka «Pixar» tomēr ir nolēmuši izveidot vēl vienu daļu. Taču kritiķu jūsmīgās atsauksmes liecina, ka šoreiz šī ir bijusi pareizā izvēle, nevis tikai kārtējais gadījums, kad kārojas nopelnīt uz populāras franšīzes rēķina (kaut gan, visticamāk, no producentu puses šis bija izšķirošais arguments).

Tas, kas pārsteidz «Rotaļlietu stāstā 4» ir scenārija spēja apvienot teju metafizisku jautājumu risināšanu ar dzīvīgu komēdiju. Sak’ var izsmieties un var atrast atbildes uz jautājumiem par dzīves jēgu. Vudija varonis (kuru izsmalcināti arī šoreiz ierunā Toms Henkss) no līdera pozīcijas ir nonācis trešajā vai pat ceturtajā plānā. Bonijai ir pavisam citas prioritātes - un viena no tām noteikti nav spēlēties ar senlaicīgu kovboja rotaļlietu. Bērnu dārzā viņa pati uztaisa savu mīļāko rotaļlietu - Forkiju. Šī dīvainā, no plastmasas dakšiņas veidotā radība, īsti nesaprot to, kāpēc Bonijai ir tik nozīmīga un alkst tikai pēc viena - piepildīt savu vienreizlietojamā galda piederuma likteni un nonākt miskastē. Taču Vudijs ir nolēmis pieskatīt, lai Boniju nekas nesāpinātu, un uzņemas mentora lomu attiecībās ar Forkiju, lai padarītu viņu par tikpat pieredzes bagātu un pilnvērtīgu rotaļlietu kā viņš pats. Taču tad, kad Bonija ar ģimeni (un visām rotaļlietām, protams) dodas ceļojumā, Forkijs pazūd, un Vudijs metas viņu meklēt, nonākot pavisam dīvainās vietās un pasaulēs.

Seni un jauni draugi

Dodoties ceļojumā, lai atgrieztu Forkiju pie Bonijas, Vudijs nonāk gan baisās, gan izklaidējošās vietās. Piemēram, senu rotaļlietu krātuvē, kurā valda mafijas bosam līdzīgā Gabija Gabija vai arī izklaides parkā, kur rotaļlietu galvenais mērķis ir tikt uzvarētām kādā no karnevāla izklaidēm.

Turklāt Vudijs sastop arī senu draudzeni - Bo Bīpu, kura no trauslas porcelāna lellītes ir kļuvusi par patstāvīgu un izturīgu cīnītāju. Tikmēr, kamēr Vudijs ir savā tālajā ceļojumā, arī astronautam Bezam ir jāieņem jauna loma - šoreiz viņam ir jākļūst par līderi.

Kas mēs esam?

Forkija tēls ir reizē komisks un reizē Vudija baiļu un skumju iemiesojums. Vudijs ir tēls no senāka un it kā vienkāršāka laika, kurš mēģina atrast savu vietu jaunā un neizprotamā pasaulē. Katra reize, kad kovbojs attur dakšiņas radījumu no pašiznīcināšanās, viņš nonāk tuvāk arī sava mirstīguma apjausmei.

Tieši šīs pārdomas par dzīves jēgu un par neiederīgumu savā laikmetā ir tas, kas uzrunās arī vecākos skatītājus. Tai pat laikā, lai nenobiedētu vecākus, bērniem šī būs brīnišķīga un sirsnīga izklaide pat tad, ja nav redzētas iepriekšējās filmas.

Atvadas un jauns sākums

Lai arī jau «Rotaļlietu stāsts 3» piedāvāja sāgas noslēguma sajūtu, šī epilogam līdzīgā filma sniedz vēl padziļinātāku gandarījumu. Visi varoņi nonāk situācijās, kurās atklāj kaut ko jaunu par sevi un pasauli.

Rotaļlietas kā neatņemama bērnības sastāvdaļa, kā arī atvadīšanās no tām kā pieaugšanas solis, ir tas, kas šo animācijas filmu padarīja tik populāru un kas garantē arī šīs daļas aktualitāti. Iemācīties svarīgas dzīves patiesības caur piedzīvojumiem, iztēli un spēli - tas ir kas tāds, ko derētu nezaudēt arī pieaugušā vecumā.

«ROTAĻLIETU STĀSTS 4» ("Toy Story 4")

Animācija, komēdija, ģimenes filma, ASV, 2019

Režisors: Džošs Kūlijs.

Lomas ierunājuši: Toms Henkss, Tonijs Heils, Bonija Hantere, Enija Potsa, Tims Alens, Kristīna Hendriksa, Kianu Rīvss, Džoanna Kjūsaka, Kīgens-Maikls Kejs, Džordans Pīls un citi.

KRITIĶU VIEDOKĻI

OLIVERS DŽOUNSS, «OBSERVER»: GADA SMIEKLĪGĀKĀ FILMA

*****

«Rotaļlietu stāsts 4» animē mūsu bailes un trauslumu ar precizitāti, patosu un devīgu daudzumu emociju un humora (šī neapšaubāma ir gada smieklīgākā filma) - to skatīties ir kā atvērt brīnumainu dāvanu tādā vecumā, kad šķita, ka šādu dāvanu vairs nav iespējams saņemt.



GRIFINS ŠILLERS, «THE PLAYLIST»: PIEMĒROTĀKS NOSLĒGUMS

*****

«Rotaļlietu stāsts 4» piedāvā pārsteidzošu, nepieciešamu epilogu stāstam, kurš daudzuprāt bija jau pabeigts, piedāvājot vēl piemērotāku noslēgumu. Režisors debitē ar dzīvīgu, spēcīgu stāstu, aizraujošiem piedzīvojumiem, asprātīgu komēdiju, šarmantiem, jauniem varoņiem un dvēseli.



METS ZOLLERS ZEICS, «ROGER EBERT»: DAUDZSLĀŅAINAS METAFORAS

*****

«Rotaļlietu stāsta» tradīcijās - iespējams, vēl vairāk, nekā iepriekš - šī sērija ir fleksibla savās metaforās tāpat kā sapņi: varonis vai sižeta līnija var vienlaikus nozīmēt vairākas lietas. Tas atļauj skatītājiem piedēvēt materiālam savas bailes vai sapņus, kā arī skatīšanās laikā to uztvert dažādi.