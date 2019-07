Kā jau ziņots, vēl nebija sākusies otrā sērija, kad pirmais profesionāļu veidotais "YouTube" šovs Latvijā "Gribi kļūt slavens?" zaudēja vadītāju. Slavenā jūtūbere Evelīna Pārkere (18) aizkustinošā video pagājušajā nedēļā atklāja, ka nav spējusi būt tik ļauna, kādu viņu vēlējušies redzēt šova veidotāji.

Šovs, kas jūlija sākumā startēja "YouTube" platformā un nu redzams arī kanālā "360TV", vispirms sacēla vētru ar atlases žūrijas pārstāves Olgas Rajeckas un pretendentes uz iekļūšanu projektā Kitijas Reiteres strīdu. Nu ažiotāža skārusi šova vadītāju Evelīnu Pārkeri. Patiesībā – bijušo vadītāju. Aizvadīto piektdien – otrās sērijas priekšvakarā – presi vispirms sasniedza producentu kompānijas "Brīvdienas" paziņojums par to, ka pārtraukuši sadarbību ar Evelīnu, kam drīz vien sekoja arī pašas jūtūberes atklātais un drosmīgais skaidrojums, kas patiesībā noticis.

Nu klajā nākusi arī šova epizode, kurā redzams, ka šova dalībnieki aizrāvušies ar gatavošanos modes skatei un pārējo ballītes gaitu atstājuši pasākuma vadītāja (šova dalībnieces fotogrāfes Kitijas Reiteres drauga) ziņā, uzskatīdami, ka viņam bijis jāraksta scenārijs.



Ballītē izcēlies strīds starp Evelīnu Pārkeri un šova dalībnieku piesaistīto vadītāju, kuram vienā brīdī šķitis, ka Evelīnai tik ļoti nepatīk ballīte, ka viņa dodas projām. Pēc konflikta pasākuma vadītājs vēlreiz runājis ar Evelīnu un sarunas noslēgumā secinājis - "Tu esi tiešām ļoti laba demagoģe!".

Epizode beidzas ar to, ka Evelīna dalībniekiem paziņo, ka viņiem jāizdomā, kā šo ballīti pēc iespējas ātrāk noslēgt, jo šādi tā turpināties tālāk nevar. "Mums tiešām šīs vietas menedžeris palūdza pēc iespējas ātrāk pārtraukt ballīti, jo tā neatbilst konceptam. Dalībniekiem sākumā bija ļoti labas idejas, kuras ballītes rīkošanas steigā kaut kur pazuda! Dodot šo uzdevumu bijām pārliecināti, ka dalībnieki izmantos un parādīs ballītē savus talantus... Starp šova dalībniekiem ir vairāki dalībnieki, kas nākotnē vēlas savu nākotni saistīt ar pasākumu rīkošanu, kā arī profesionāls pasākumu vadītājs, bārmenis, profesionāla dejotāja, fotogrāfe, māksliniece un dzejniece. Diemžēl viņi neizmantoja savus resursus, bet meklēja tos no malas. Taču viņi ir tikai savas karjeras sākuma punktā un šovs viņiem palīdzēs turpinājumā saprast kā maksimāli labāk izmantot sev dotās iespējas", šova attīstību komentē producenti.

Pagājušās nedēļas nogalē "Brīvdienas" producenti paziņoja, ka pārtraukuši sadarbību ar Evelīnu Pārkeri. Sadarbība pārtraukta pēc tam, kad "Evelīnai Pārkerei nepatika tas, kā viņa parādījās šova ballītes atklāšanas pasākumā un tai sekojošajās publikācijās Latvijas interneta portālos”. Vienlaikus šova veidotāji norādīja, ka redz lielu potenciālu Evelīnā kā TV raidījumu vadītājā, „taču viņai vēl jāiegūst pieredze, lai spētu izturēt milzīgo spriedzi un pret sevi vērstos negatīvos viedokļus”. „Acīmredzot viņa nebija gatava tik lielai šova popularitātei, kuru diemžēl ne reti pavada arī negatīvi komentāri, portālu virsraksti un nicinoši skatītāju viedokļi,” uzskata producenti.

Savukārt Evelīna savā "YouTube" kontā klajā nāca video, kurā jauniete, uzskatīdama, ka ir parādā saviem sekotājiem paskaidrojumu un šova dalībniekiem – atvainošanos, emocionāli, bet vienlaikus pārliecinoši un argumentēti izstāstīja savu versiju par notikušo. Un tā gluži nesakrīt ar to, kas izskan no producentiem.

„Jau pirms ilga laika kāda kompānija teica, ka esmu laba vadītāja, ka grib ar mani nofilmēt šovu. Nevarēju noticēt, ka man jau 18 gados būs savs šovs! Tika stāstīts, ka paņems 10 harizmātiskus jauniešus no Rīgas, viņiem būs jāveic dažādi uzdevumi, kas palīdzēs kļūt par slavenībām. Un es piekritu,” iesāk Evelīna. Taču, kad sācies šovs, izrādījies, ka Pārkerei un tā veidotājiem par vadīšanu ir atšķirīgi ieskati. „Domāju, ka vērā ņems arī manas idejas. Bet viss bija jādara pēc viņu scenārija, kas tika sūtīts pēdējā brīdī – pat dažas stundas pirms filmēšanas.”

Kad iznākusi pirmā sērija, šova vadītāja bijusi nepatīkami pārsteigta par to, ka viss atspoguļots tā, lai viņa izskatītos pēc ļaunās meitenes. „Žūrijā, protams, izteicu arī kritiku, un tas bija pa īstam. Taču, filmējot pirmo sēriju, gāju arī runāt ar dalībniekiem, iedrošināju viņus – jūs to varat, jums izdosies, nebaidieties būt paši! –, par ko viņi jutās atviegloti, nāca samīļot un teica paldies par iedvesmu turpināt. Pirmās sērijas tikšanos noslēdzu ar motivējošu runu. Bet pilnīgi neko no tā šovā neielika. Kāpēc?” retoriski pauž Evelīna, kura kā vadītāja bija iedomājusies dalībniekus virzīt uz mērķi, ne tikai viņus kritizējot, bet arī iedvesmojot.

