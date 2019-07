No Latvijas šo filmu producēja studija "VFS Films", kura agrāk bija pazīstama kā "Vides filmu studija". Līdz ar Šanhajas festivālā piešķirto "Grand Prix" Latvijas simtgades filmai "Laika tilti" šī divu nedēļu laikā ir jau otrā nozīmīgā balva, ko saņem Latvijas studijas "VFS Films" producēti darbi, uzsvēra Matīsa.

Šogad Karlovi Varu starptautiskajā kinofestivālā par galveno balvu dokumentālā kino kategorijā sacentās desmit filmas, kas bija atlasītas no vairāk nekā 700 pieteikumiem. Režisores Ksenijas Ohapkinas "Nemirstīgie" šajā festivālā piedzīvoja pasaules pirmizrādi, tāpat kā režisores Lailas Pakalniņas dokumentālā filma "Karote".

"Nemirstīgo" producenti ir seni sadarbības partneri - Uldis Cekulis no "VFS Films" un Riho Vestriks no studijas "Vesilind". Tieši šie paši producenti pirms divām nedēļām kāpa uz noslēguma ceremonijas skatuves Šanhajas starptautiskajā kinofestivālā, saņemot "Grand Prix" labākajai dokumentālajai filmai - Kristīnes Briedes un Audrjus Stoņa kopdarbam "Laika tilti", kura tapa Nacionālā Kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei".

Filmas "Nemirstīgie" režisore Ohapkina ļauj skatītājiem paraudzīties uz Krievijas pilsoņa "ražošanu" no citāda rakursa. Filma uzņemta tālos Krievijas ziemeļos - industriālajā Apatītu pilsētā, kas izaugusi no Gulaga nometnes režīma, un tās stāsts atsedz mehānismu, kas pamudina cilvēkus labprātīgi noliegt savu personību un kļūt par izmantojamu resursu valsts rokās. Šo pilsoņu galvenais mērķis ir atdot savu dzīvi Tēvzemei, tādējādi sasniedzot nemirstību. Režisores neuzmācīgais, bet prasīgais skatījums atklāj "sistēmu" darbībā šķietami visnevainīgākajās ikdienas situācijās un liek uzdot jautājumu par to, kas šādos apstākļos notiek ar cilvēku brīvo gribu un pašnoteikšanos.

Filmas "Nemirstīgie" scenārija līdzautors ir Pauls Bankovskis, kurš daudz laika pavadījis sarunās ar režisori par "nemirstīgā varoņa" imagināro slavu. Filmas skaņas dizainu veidojis pazīstamais Krievijas skaņu režisors Aleksandrs Dudarevs, skaņas un krāsu fināla apstrāde veikta studijā "VFS Films" Arta Dukaļska un Kriša Roziņa vadībā. Filmu atbalstījis Igaunijas Filmu institūts, Igaunijas Kultūrkapitāla fonds un Latvijas Nacionālais Kino centrs.

Ohapkina ir jauna kinorežisore no Sanktpēterburgas, kuras iepriekšējā dokumentālā filma "Atgriezies brīvs" ("Come Back Free") 2016.gadā saņēma žūrijas specbalvu pasaules lielākajā dokumentālā kino festivālā IDFA.

"Nemirstīgie ir filma par cilvēkiem, kurus audzinājusi propaganda," izteikusies režisore, piebilstot, ka pēc šīs filmas veidošanas viņa pati labāk saprot, kas notiek Krievijā, "kāpēc cilvēki atbalsta valdību un politisko sistēmu, kas darbojas pret viņiem un viņu bērniem".

Filmas pirmizrāde Latvijā gaidāma oktobrī Rīgas starptautiskajā kinofestivālā (Riga IFF).