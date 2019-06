Miris repera Eminema tēvs, kurš tā arī nekad nesatika savu slaveno dēlu

Kā stāsta vīrieša radinieki un kaimiņi, Brūss miris no sirdstriekas.

Zināms, ka Brūss apprecējis Eminema māti Debiju 22 gadu vecumā. Debijai tolaik bija vien 15 gadu.

Eminema tēvs 2003.gadā. (Foto: Splash/ Vida Press)

Neilgi pēc tam, kad piedzimis mazais Maršals Brūss Maters III, abi izšķīrušies, un Brūss pārcēlies uz dzīvi Kalifornijā. Tikmēr Eminems audzis kopā ar savu māti, mitinoties Misūri un Mičiganā.

Pasaulslavenais reperis savās dziesmās nereti pieminējis tēvu, kuru tā arī nekad nav saticis personīgi. Lirikas, kurās pieminēts tēvs, dzirdamas, piemēram, dziesmās "Cleanin' Out My Closet" un "My Name Is".

Intervijās Eminems atklājis, ka bērnībā centies sazināties ar bioloģisko tēvu, sūtot viņam vēstules. Tomēr tās regulāri sūtītas atpakaļ ar piezīmi "atgriezta sūtītājam".

Pēc tam, kad 2001.gadā reperis ieguvis pasaules slavu, viņa tēvs izmisīgi centies ar dēlu sazināties. Viņš kādā laikrakstā ievietojis paziņojumu, ka repera māte Debija ar 7 mēnešus veco dēlu aizbēgusi un bērnu no viņa slēpusi.

"Es izmisīgi cenšos satikt savu dēlu, lai pateiktu, ka mīlu viņu. Mani neinteresē viņa nauda. Es vienkārši gribu ar viņu aprunāties. Es gribu, lai viņš zina, ka esmu tepat, un esmu gatavs būt viņa dzīvē, ja vien viņš to ļaus," intervijā "Mirror" tolaik stāstījis Brūss.

Tikmēr Eminems medijiem atklājis, ka nekad nav pazinis savu tēvu, neko par viņu nezina un viņš viņam ir vienaldzīgs.

Pašam Eminemam ir viens bērns - 23 gadus vecā Heilija, kuru viņš dēvē par savu lielāko iedvesmas avotu.