Viena versija ir Lienes solo darbs, bet otru viņa ierakstījusi duetā ar reperi Dill. Kā portālu Jauns.lv informēja Greifāne, viņa ar Dill iepazinusies, filmējoties šova "All Together Now" krievu versijā, kurā abi bija eksperti.

Kā saka Liene, dziesmai ir divas versijas, lai kompozīcijai būtu lielākas izredzes tikt sadzirdētai lielākas auditorijas priekšā. Un viņa gribot šo dziesmu gan izpildīt kopā ar Dill, gan arī viena pati. Un pašai arī esot interesanti - kura versija cilvēkiem patiks labāk.

Dziesmas autors ir pazīstams Ukrainas producents Igors Luzanovs jeb Papa Garri, kurš rakstījis un producējis dziesmas daudziem slaveniem Ukrainas un Krievijas mūziķiem, piebilst Greifāne.