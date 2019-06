„11. jūnijā mūsu dēlam Jēkabam palika divi mēneši. Ir jau apvēlies, bet tāpat, kā jau zīdainītis, pavisam maziņš,” sirsnīgā balsī žurnālam "Kas Jauns" pastāstījis dziedātājs, kam 13. jūnijā bija 62. dzimšanas diena.

Žoržs un viņa Anna. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Līgava precoties mainīs konfesiju

Mūziķis pacilāti atzīst, ka bērna piedzimšana abiem ar Annu ir skaistākā Dieva dāvana. Abi iepazinās pirms daudziem gadiem, kad Anna Žorža vadībā apguva dziedātprasmi, un nu jau ilgāk nekā septiņus gadus viņi ir arī pāris.

„Līdz ar dēla piedzimšanu mums ar Annu beidzot atrisinājies arī kopdzīves statuss, kas ilgi „karājās gaisā”. Baznīca, kurā laulāsimies, jau ir izraudzīta. Esam norunājuši tikšanos, iesim pie cienīgtēva, un tad viņš nolems, kas un cik ilgi mums būs jāapgūst, lai varam likumīgi un Dieva priekšā kļūt par precētu pāri. Tagad noteikti būs jāiziet mācības. Protams, gribam apprecēties iespējami drīz, taču redzēs, ko cienīgtēvs teiks,” stāsta Siksna, piebilstot, ka Anna pēc reliģiskās piederības ir pareizticīgā, bet abi izlēmuši, ka precoties viņa pāries vīra konfesijā un kļūs par luterāni.

Žoržs un Anna 2013. gadā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Tēva prieku un laimi pagaidām bauda ar acīm

Vaicāts, kā jūtas, kad mājās ir mazulis, Siksna atbild: „Tagad viss ir citādi... Taču novērtēju, ka Anna pati pa naktīm tiek galā un man ļauj pagulēt. Un tad no rītiem nāku talkā – ko varu, to piepalīdzu.” Žoržs teic, ka pagaidām, kamēr puisēns vēl pavisam mazs, viņam nepieciešama tikai mamma. Skatuves mākslinieks pat atzīstas: lai gan vecmāte apmācījusi un izglītojusi zīdaiņa kopšanas lietās, pats vēl ne reizi dēlam nav mainījis autiņbiksītes. „Pašlaik šo mazo, skaisto brīnumu pārsvarā ar acīm baudu. Protams, rokās varu paņemt, paaijāt, bet daru to nudien uzmanīgi.

Ir jau tāda mazliet bailīga sajūta ar šo mazo, trauslo cilvēciņu.

Toties pastaigās ar ratiņiem gan ejam kopā. Visvairāk man patīk pastaigāties pa Daugavas promenādi,” saka Žoržs Siksna, kas pret mazuli aizvien attiecas ļoti uzmanīgi un saudzīgi, jo šī māksliniekam ir pirmā pieredze kā tēvam.

Mazdēlam paziņo: „Tev ir mazs onkulītis!”

Kā zināms, dziedātājam ir pieaugusi meita Vlada (39), kas pasaulē nāca, kad Žoržam bija 23 gadi. Ar meitas māti Tatjanu Starkinu attiecības izjuka, un rūpes par pirmdzimto Siksnam gāja secen. Vlada jau daudzus gadus dzīvo Nīderlandē, un viņas dēlam, Žorža Siksnas vienīgajam mazbērnam, pašlaik ir jau 20 gadu. „Kad meitai pavēstīju, ka viņas dēlam – manam mazdēlam Aleksandram – ir jauns onkulītis, meita smējās, viņa neticēja. Es saku: „Nu nopietni! Man tiešām ir dēls!”” smejot stāsta Žoržs Siksna, kas ar līgavu mazā Jēkaba pirmā mēneša „dzimšanas dienu” atzīmējis, cienājoties ar krustmātes pašceptu torti, kas atsūtīta no laukiem.

Pāris reižu dēls jau paņemts līdzi uz Žorža koncertiem, un mākslinieks priecājas, ka mazais neprotestē un pie skaņas pamazām pierod. „Ikdienā gan Anna mani vairs uz uzstāšanās vietām ar mašīnu nevadā. Saprotams, tagad mūsu prioritāte ir bērns. Tā kā pats redzes problēmu dēļ automašīnu vadīt nevaru, esmu jau no savu studentu vidus sarunājis audzēknes, kas mani izvadā, kur nepieciešams,” atklāj Žoržs.

Varis Vētra neliedz padomu

Uzstājoties dzejnieka Jāņa Petera 80. jubilejas koncertā, aizkulisēs Siksnam interesantas sarunas par zīdaiņu kopšanu un tēvu būšanu raisījās ar skatuves kolēģi Vari Vētru (64) – viņa sieva Sanita (43) dēlu Matīsu Ūvi pasaulē sagaidīja tikai pāris mēnešu pirms Žorža un Annas dēla piedzimšanas.

„Mums ar Vari ir līdzīga situācija – abiem ir jaunākas sievas, mazi dēliņi. Ir, par ko parunāt,” saka Žoržs. (Foto: Juris Rozenbergs)

Izrādās, ka iz kolēģu vidus dziedošais aktieris Varis Vētra bijis viens no pirmajiem, kam Žoržs Siksna jau pērn atklājis par gaidāmo ģimenes pieaugumu. „Ar Vari tikāmies pasākumā Jelgavā, un, tā kā biju žurnālā lasījis, ka viņa sievai drīz būs mazulis, sarunājoties liku viņam jaust, ka arī man drīzumā būs. Tad pajautāju Varim, kā tas ir. Viņš, atšķirībā no manis, ir pieredzējis tēvs (Varim Vētram pavisam ir pieci bērni – KJ). Viņš man deva vairākus vērtīgus padomus, un sarunas par šo tēmu man ar viņu ir ļoti patīkamas un noderīgas.”