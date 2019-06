Kā ierasts, pasākumā, kurā svētku dievkalpojums apvienots ar labdarības koncertu, kurā piedalās pazīstami Latvijas mūziķi, tika vākti ziedojumi kādam sabiedrībai un draudzei svarīgam mērķim. Šogad visi Vasarsvētkos gūtie ziedojumi tiks nodoti servisa suņu biedrībai “Teodors”. Servisa suņi ir speciāli apmācīti suņi, kuri ikdienā palīdz cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem – suņi pavadoņi, suņi asistenti, suņi nedzirdīgiem cilvēkiem, suņi cilvēkiem ar epilepsiju, suņi cilvēkiem ar diabētu.

“Vasarsvētkos kristīgā ticība svin to, ka Dieva Gars ir visā, kas ir. Nav nekā, kas nevarētu būt atvērts Dieva Garam, mīlestībai, cerībai, gaismai. Pats galvenais Dieva darbs šajā pasaulē ir panākt, lai katrs cilvēks varētu šeit justies mīlēts, pieņemts, saprasts, cienīts. Dieva lielais mērķis ir veidot šo pasauli par vietu, kur ikviens var pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Un to Dievs nevar bez mums un, izrādās, nevar arī bez suņiem. Kā gan citādi varētu izskaidrot to, ka suns ir dzīvnieks, kurš var palīdzēt cilvēkiem ar redzes, kustību vai dzirdes traucējumiem, cilvēkiem ar epilepsiju vai diabētu, cilvēkiem, kuriem līdzās ir nepieciešams kāds uzticams un drošs pavadonis un asistents.

Šajos Vasarsvētkos mēs veltām Citādo dievkalpojumu servisa suņu biedrībai “Teodors”. “Teodors” nozīmē “Dieva dāvana”. Sevisa suņi patiešām ir kā Dieva dāvanas saviem saimniekiem. Tie ir viņu acis, ausis un rokas un saaug kopā ar viņiem kā viena dvēsele” saka Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls.

Koncertā piedalījās Intars Busulis un “Abonementa orķestris”, Renārs Kaupers, Daumats Kalniņš, Alise Joste, Kārlis Kazāks, Ainārs Mielavs, Dināra Rudāne, Lutera draudzes kvartets, Lutera draudzes jauniešu ansamblis un Lutera draudzes jauktais koris.