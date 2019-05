Paula koncertā tiks atskaņota kinomūzikas retrospekcija no 1967. līdz 2018.gadam jaunos aranžējumos. Koncertā piedalīsies arī "Latvijas Radio" bigbends un "Radio trio". Tajā izskanēs mūzika no kinofilmām "Mans draugs - nenopietns cilvēks", "Ilgais ceļš kāpās", "Likteņdzirnas", "Dāvana vientuļai sievietei", "Homo novus" un citām.

Vasaras sezonā Dzintaru koncertzālē notiks "Jūrmalas festivāls", "20.starptautiskais baleta festivāls", "Summertime - aicina Inese Galante", "Laima Rendezvous Jūrmala", "Artissimo", kā arī jaunais festivāls "Rīga Jūrmala".

"Jūrmalas festivālu" norisināsies piekto reizi un to ieskandinās "Saullēkta koncerts" Dzintaru pludmalē. Tajā uzstāsies pasaulslavenā latviešu ērģelniece Hamburgas Elbas filharmonijas goda māksliniece Iveta Apkalna. Festivāla atklāšanas koncertā "Dzimuši Latvijā" piedalīsies izcili Latvijā dzimušiem mūziķiem, kuri ieguvuši plašu starptautisku atzinību. Viņiem uz Dzintaru koncertzāles lielās skatuves pievienosies jaunie Latvijas talanti un Latvijas Simtgades jauniešu simfoniskais orķestris.

Šā gada "Jūrmalas festivālā" uzstāsies latviešu vijolniece Kristīne Balanas un pianists no Lielbritānijas Džordžs Harliono, klaviermūzikas virtuozi "3 Osokini", kuriem šāgada koncertā pievienosies kamerorķestris "Sinfonietta Rīga". Tāpat klausītājiem būs iespēja baudīt itāļu komponista Pjetro Maskanji slavenākās operas "Zemnieka god"” koncertuzvedumu, kurā uzstāsies pasaulslavenais operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko. Tāpat festivālā piedalīsies mūziklu zvaigznes no Londonas programmā "Brodvejas mūziklu zelta izlase", bet festivāls noslēguma koncertā uzstāsies latviešu un pasaules opernamu zvaigznes Aleksandrs Antoņenko, Egils Siliņš, Denīze Uzuna, Alisa Zinovjeva. Šī gada īpašais notikums būs "Jūrmalas Festivāla" "AfterParty" koncerti, kas katru festivāla dienu sākot no plkst.23 norisināsies "X.O Beach Lounge & Club" Dzintaru pludmalē. Tajos uzstāsies Daumants Kalniņš, Kristīne Prauliņa, Dināra Rudāne, Aija Vītoliņa, "Framest" un "Beach Band".

Šogad 20 gadu jubileju svinēs starptautiskais baleta festivāls "Baleta zvaigznes Jūrmalā", un tajā piedalīsies baletdejotāji no Montekarlo, Štutgartes, Hamburgas, Horvātijas un Krievijas baleta trupām, pārstāvot Armēniju, Brazīliju, Itāliju, Koreju, Ukrainu, Japānu un Krieviju.

Šā gada vasarā Latvijā notiks jauns pasaules līmeņa simfonisko orķestru festivāls "Rīga Jūrmala", kurā Latvijā muzicēs pasaulslaveni orķestri, diriģenti un solisti.

Savukārt festivāls "Summertime - aicina Inese Galante" šogad svin 15.gadu jubileju. Producente Diāna Galante informēja, ka šogad festivāls esošā formātā norisināsies pēdējo reizi, un vēl nav izlemts, vai nākamajos gados festivāls saglabās savu līdzšinējo nosaukumu, bet tas neapšaubāmi būs kas jauns.

Četrus koncertus šovasar Dzintaru koncertzālē organizē "Baltic International Concert" un tajos uzstāsies pianists Deniss Macujevs, Boriss Grebenščikovs un grupa "Akvarium", Valērijs Sjutkins, kā arī Andrejs Osokins un "Maskavas virtuozu" koncerts.

Savukārt producentu kompānija "Art Forte" šovasar piedāvās četras ļoti dažādas programmas. 12.jūnijā, atzīmējot savu 50 gadu jubileju, Jūrmalā uzstāsies Krievijas popmūziķis Leonīds Agutins, 8.jūlijā ar solo lielkoncertu "59:59" uzstāsies krievu rokmūzikas leģenda Gariks Sukačovs. 9.jūlijā Dzintaros viesosies Maskavas Operetes teātra 17 solisti un baleta trupa ar baleta uzvedumu "Lielais kankāns", kas iestudēts par godu teātra 90 gadu jubilejai, bet 4.augustā Dzintaros uzstāsies soprāns Hibla Gerzmava.

No 19.jūlija līdz 22.jūlijam Dzintaru koncertzālē norisināsies festivāls "Laima Rendezvous Jūrmala". Tas šogad notiks piekto reizi un tajā četros koncertvakaros uzstāsies spožākās zvaigznes un talantīgākie jaunatklātie izpildītāji no iepriekšējiem gadiem - Valērijs Meladze, Stass Mihailovs, Mario Bjondi, Grigorijs Ļepss, Sergejs Mazajevs, Nino Katamadze, Jeļena Vaenga, "Vremya i Steklo", Intars Busulis, Sergejs Lazarevs, "Freedom Ballet" un Laima Vaikule.

Savukārt SIA "Bravo Events" šosezon Dzintaru koncertzālē rīkos sešus pasākumus. Pirmais no tiem būs Maksima Galkina koncerts, kas šogad notiks 12.jūlijā. Dienu vēlāk, 13.jūlijā Jūrmalā koncertēs Jahs Khalibs - viens no labākajiem bītmeikeriem un skaņas producentiem uz Kazahstānas hiphopa skatuves. Savukārt 14.jūlijā ar solokoncertu publiku priecēs Grigorijs Ļepss. Ar īpašu programmu par godu "Nautilus Pompilius" jubilejai 13.augustā uzstāsies mūziķis Vjačeslavs Butusovs. Turklāt 21.augustā ar programmu "The Best" uzstāsies 4,5 oktāvu balss īpašniece Ani Loraka. Vasaras izskaņā, 29.augustā, savu jauno šovu "Love It Rhythm" prezentēs ukraiņu dziedātājs un deju hitu autors "Monatik".

Tāpat Dzintaru koncertzālē šovasar notiks festivāls "Artissimo", kuru kopš 2013.gada organizē Hermaņa Brauna fonds. Uz festivālu tiek aicināti augstākās klases mūziķi un ansambļi.