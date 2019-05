Vai Porziņģa neveiksmēs vainojams Kristapa Valtera lāsts Latvijas basketbolam?

Kā zināms, Latvijas basketbola spožākā zvaigzne Kristaps Porziņģs šomēnes Liepājā iesaistījās incidentā, kurā viņam tika pārsista galva. Vēl pirms tam - martā - publiski sāka vētīt pagājušā gada februāra notikumus un Kristaps tika apsūdzēts izvarošanā.

Astrologs Kristaps Baņķis jau noteicis, ka šis Porziņģim zvaigznēs un skaitļos prognozēts sūrs gads, taču varbūt saknes šādai neveiksmju virknei jāmeklē vēl citur? To lūkojis pētīt žurnāls "Kas Jauns".

Valtera kašķis ar Šnepu

Gada sākumā Latvijas vīriešu basketbola izlase palika bez tik cerētās dalības Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā. Daļa fanu lēja gaužas asaras, daļa metās gānīt te spēlētājus, te treneri, bet vēl citi norādīja – re, vainīgais pats atzinies! Jā, bijušā Latvijas basketbola spīdekļa Kristapa Valtera tvitera ieraksts daudziem lika aizdomāties, vai pie vainas tiešām nav kādi pārdabiski spēki. Jo Valters, visticamāk gan, protams, pa jokam, bija ierakstījis, ka Latvijas Basketbola savienībai ir uzlikts… lāsts.

Jūs esiet to pelnījuši @basketbols Tad, kad jūs piedosiet, atvainosieties es jūs atlaidīšu... Lāsts jums ir uzlikts diemžēl. — Kristaps Valters (@Adis1981) February 25, 2019

„Jūs esat to pelnījuši @basketbols. Tad, kad jūs piedosiet, atvainosieties, es jūs atlaidīšu... Lāsts jums ir uzlikts diemžēl,” tā vēstīja Kristapa tvīts. Kādā citā ierakstā viņš piebilda: „Visi, kuri mani ir negatīvi ietekmējuši, saņem sodu.” Tā nu pār Latvijas izlasi tagad gūlies „Valtera lāsts”.

Žurnālam "Kas Jauns" bijušais basketbolists un treneris gan noteicis, ka „Kristapa karma – tā ir atsevišķi”. „Bet LBS saņems par to, ko izdarīja. Kamēr [Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretāra Edgara] Šnepa kungs neaizies prom no turienes, tikmēr veiksmes diemžēl nebūs,” norāda Kristaps Valters.

Tātad no izlases panākumus varam negaidīt vismaz līdz nākamā gada janvāra nogalei, kad beidzas LBS padomes, valdes un arī Šnepa pašreizējais pilnvaru laiks.

Jāizdara secinājumi un jāpadzīvo nepubliski

Kamēr Kristaps Valters dievojas, ka viņa lāsts Porziņģi ietekmēt nevarētu, jo veltīts Latvijas Basketbola savienībai un konkrēti Edgaram Šnepam, savs vārds par beidzamā laika skandāliem sakāms pazīstamajam astrologam un numerologam Kristapam Baņķim.

Par lāstiem viņš gan nav neko minējis, bet norādījis, ka, pēc numeroloģijas, Porziņģim 2019. gads ir ceturtais individuālais gads un pamatu ielikšanas laiks, no kā veidosies turpmākā karjera. „Attiecīgi šis ir sūrs gads, kurā vienmēr ieteicams cītīgi strādāt un nekādā gadījumā nelietot alkoholu, kas ar viņa horoskopu ir vispār kategoriski aizliegts!” strikti nosaka Baņķis.\

Viņš atklāj – „vienmēr, kur slava, nauda, sekss, alkohols un skandāli, ir iejaukts Melnais Mēness jeb Lilita, kas Porziņģa astrokartē ir viena no galvenajām spriedzēm pa Dvīņu zīmi”.

Tā nu astrologi mūsu basketbola zvaigznei ieteiktu no maija līdz septembrim izvairīties no draugiem un izklaidēm, tāpat ļoti uzmanīgi braukt ar auto. „Galvenais ieteikums no astrologa Porziņģim – līdz ar dzimšanas dienu līdz oktobrim ir viens no svarīgākajiem karjeras punktiem, kas ietekmēs jauno 12 gadu ciklu. Ja vasarā izdarīs pareizos secinājumus un padzīvos nepubliski, tad kā Fēnikss…” raksta Baņķis.

