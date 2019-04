Džeza mēnesī aprīlī jaunu skaņdarbu piedāvā dziedātāja Evilena Protektore

Kolektīvu “Jazzatomy” izveidoja dziedātāja Evilena Protektore un pianists Artems Sarvi, kopā apvienojot 13 cilvēku lielu kolektīvu – tradicionālo džeza trio sastāvu papildinot ar trim saksofoniem un klasisko stīgu kvartetu, "turntable" mākslinieku, kā arī perkusionistu, kurš pārvalda Čīles tautas instrumentus un hiphopa kultūras elementus.

2018. gadā klajā nāca apvienības pirmais albums “Colors of Summer”. Šobrīd apvienība strādā pie sava otrā albuma ieraksta, kurā tiks iekļauta arī dziesma “Give it time”.

"Dziesmas tapšanas brīdī manā radošajā darbībā bija iestājies apsīkums, bet tad pavisam negaidīti man tika paziņots, ka esmu saņēmusi Nika Gotema balvu par visu savu ieguldījumu Latvijas džeza mūzikas attīstībā. Esot vēl saviļņojuma varā, uzrakstīju dziesmu par to, ka katram notikumam ir pareizais laiks. Lietas nevar steidzināt! Viss atnāk pareizajā laikā - dziesma "Give it Time" ir par to, un arī dziesmas īstais skanējums ir atnācis īstajā brīdi – šogad, gatavojot otro albumu, " atklāj dziesmas autore Evilena Protektore.

30. aprīlī apvienība aicina uz dziesmas pirmatskaņojumu koncertā Starptautiskās Džeza dienas ietvaros VEF Kultūras pilī. Koncertā “Jazzatomy” uzstāsies kopā ar kontrabasisti un vokālisti Kristīnu Korbu no ASV. Kristīnas vokālo sniegumu raksturo vieglums un dziesminiekiem raksturīgā stāstnieka aizrautīgais plūdums. Speciāli šim koncertam tiek komponēti jauni skaņdarbi un tiks pirmatskaņotas vēl citas kompozīcijas no “Jazzatomy” topošā albuma.