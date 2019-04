Negadījums noticis Anglijas salā Vaitā. Kamberbača vadītais auto "Lamborghini Urus 4x4" braucis lielā ātrumā pa šauru lauku ceļu un notriecis 63 gadus veco pensionēto zvejnieku Maiklu Lourensu, kas draugu vidū zināms kā Skubijs. Lourenss, kas braucis ar velosipēdu, traumējis roku, kura sākusi pamatīgi asiņot. Taču vīram vēl pieticis spēka piecelties un pāridarītāju, kas izkāpis no sava zaļā spēkrata, iepļaukāt.

42 gadus veco aktieri Skubijs gan nav pazinis - vien pēc tam, kad automašīnas šoferim no galvas notriecis cepuri, sapratis, ka tas ir slavenais Kamberbačs.

"Skubijs brauca ar savu jauno velosipēdu, kad nez no kurienes uzradās auto. Un viņam uz ceļa nebija, kur likties," medijiem notikušo izklāstījis kāds cietušā vīra paziņa. "Viņš centās aizsargāt sevi ar roku, kas saņēma visu triecienu, nolaužot arī automašīnas spoguli. Roka tika teju pārrauta, asinis bija visur. Skubijs gan nav nekāda trauslā vijolīte, un šoferim krietni sadeva."

Kā tiek ziņots, pēc sadursmes Kamberbačs izkāpis no auto, saucot: "Tu biji ceļa vidū!" Bet Skubijs piecēlies, notraucis no sevis putekļus un, nikns un adrenalīna pilns, aktierim triecis pļauku. "Tam glaunajam aktierītim paveicās, ka tas nebija īsts sitiens," stāsta Skubija paziņa. "Tie bija kā palēlinātie kadri filmās - viņš notrieca cilvēkam no galvas cepuri un saprata...viņa priekšā stāv Benedikts Kamberbačs. Skubijs teica, ka gandrīz trieku ķēris."

Saistītās ziņas Sieviešu elks Benedikts Kamberbačs atklāj, kā izpostījis citu cilvēku Ziemassvētkus Jautrs VIDEO: Baumas apstiprinājušās - "Šerloks" Benedikts Kamberbačs ir ūdrs! Skumjas ziņas Benedikta Kamberbača un seriāla "Šerloks" faniem

Kad abi nomierinājušies, aktieris Maiklam iedevis jaunu T kreklu, ūdens pudeli, ar ko nomazgāt asinis, un piedāvājis aizvest uz slimnīcu. Skubijs tagad apsverot domu sūdzēt Kamberbaču tiesā, kā kompensāciju par nodarīto kaitējumu prasot ap 20 000 sterliņu mārciņu (ap 23 000 eiro). Mediji par notikušo uzzinājuši vien tagad, lai gan negadījums noticis pasen - pagājušā gada septembrī.

Pirms trim gadiem Vaitas salā Kamberbačs apprecējās ar teātra režisori Sofiju Hanteri, un šajā grāfistē slavenajam aktierim ir viena no viņa mājām.