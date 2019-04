Koncerta galvenais temats bija Izraēla, jo tieši Izraēlas pilsētā Telavivā maijā notiks muzikālais konkurss “Eirovīzija”. Koncerts tika atklāts ar divām “Eirovīzijas” dziesmām, kuras Izraēlai atnesa uzvaru – “Diva” (1998.g.) un “Hallelujah” (1979.g.), kuras izpildīja Rīgas ebreju skolas absolvente Anna Judelsone. Klātesošos svīnīgi uzrunāja un uz Telavivu aicināja Izraēlas vēstniecības konsule Hani Nahmias.

Vakara galvenie mākslinieki bija grupa Carousel – Latvijas pārstāvji šī gada “Eirovīzijā”. Grupa izpildīja vairākas dziesmas, tostarp arī “That night” – kompozīciju, ar kuru Carousel startēs “Eirovīzijā”.

Emocionāli un ar ovācijām publika uzņēma viesus no Norvēģijas – “Eirovīzijas” dalībniekus grupu Keiino. Viņi izpildīja savu dziesmu “Spirit in the sky” pat divas reizes – to pieprasīja fani. Patlaban bukmeikeri lielajā “Eirovīzijas” finālā grupai Keiino paredz vietu labākajā desmitniekā.

“Supernova” finālists un Latvijas Eirovīzijas fanu kluba 2019.gada “Simpātiju balvas” ieguvējs muziķis Edgars Kreilis pasākumā izpildīja “Younger days” un “Cherry Absinthe” – ar abām dziesmām Edgars ir piedalījies Latvijas nacionālajā atlasē.

Rīgas “Eirovīzijas” koncertā uz skatuves kāpa arī Lietuvas atlases otrās vietas ieguvēja un fanu mīlule Monika Marija Paulauskaite, izpildot dziesmas “Criminal” un “Light on”.

Pasākumā bija arī divi īpašie video sveicieni – no saulainās Losandželosas sveicienus visiem “Eirovīzijas” faniem atsūtīja iepriekšēja gada Latvijas pārstāve “Eirovīzijā”, Laura Rizzotto. Bet šī gada pārstāvji no Austrijas, Igaunijas, Krievijas, Kipras, Vācijas un Čehijas bija atsūtījuši sveicienus un atvainošanos, ka dažādu iemeslu dēļ viņiem nebija iespēja atbraukt uz Rīgu.

Ar īpašu video koncerta laikā tika pieminēts pāragri mūžībā aizgājušais mūziķis Valters Frīdenbergs.