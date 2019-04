TV laika ziņu dāma Rūta Dvinska bauda mazuļa gaidības

View this post on Instagram

Šī grūtniecība vienkārši LIDO!!! 24 nedēļas! Kā? Pa kuru laiku? Esmu tipisks gadījums - gaidot Grietu man šajā laikā bija daļēji sakrāmēta dzemdību soma, miljons punča bildes, 16 apģērba komplekti mazajam cilvēkam un par 6kg lielāks svars kā tagad (kur? uz zoda? 🤷🏼‍♀️) Šoreiz man ir MIERS! Un tas ir šīs grūtniecības skaistums. 💞