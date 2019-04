Klātesot filmas patronam Valsts prezidentam Raimondam Vējonim un aizsardzības ministram Artim Pabrikam, kā noslēdzošā tika filmēta epizode, kurā godināti pārnākušie latviešu strēlnieki un viņiem piešķirti Lāčplēša Kara ordeņi. Uz lielajiem ekrāniem filma būs skatāma šī gada novembrī.

"Mūsu nācijai nav jārada mīti par pagātni, ja tajā ir tāda varonība, ko pirms simts gadiem demonstrēja latviešu strēlnieki un pirmie Latvijas armijas pulki. Mums ir jāizstāsta patiesība, kas nekad netiks aizmirsta. Pērn apritēja simts gadi mūsu valstij un visa pasaule svinēja simto gadadienu kopš Pirmā pasaules kara beigām. Tas bija karš, kurš nojauca vecās robežas, lai mēs paši varētu noteikt savas robežas, un pasludināt savu valsti. Šī filma būs stāsts par to, kā mēs veidojām savu valsti, kā aizstāvējām savu brīvību un darījām to kopā. Kopā mums arī jāturpina veidot savu valsti. Paldies visai radošajai komandai, visiem aktieriem un ikvienam no trim tūkstošiem brīvprātīgo. Esmu pārliecināts, ka šī filma ieņems nozīmīgu lomu Latvijas kinomākslā, jo tas būs patiess stāsts par mūsu valsti, mūsu cilvēkiem, mūsu varoņiem," norāda Raimonds Vējonis.

Filmas pēdējai epizodei izvēlēta simboliska aina – strēlnieku apbalvošana ar Lāčplēša Kara ordeņiem. Tas ir Latvijas augstākais militārais apbalvojums un pirmais Latvijas valsts apbalvojums, kas radīts 1919. gada 11. novembrī, godinot bermontiešu sakaušanu Daugavas krastos un Rīgas atbrīvošanu. Pirmā apbalvošanas ceremonija notika gadu pēc Torņakalna atbrīvošanas – 1920. gada 11. novembrī Esplanādē. Ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušajiem latviešu strēlniekiem un ārzemniekiem, godinot viņu devumu Latvijas neatkarības izcīnīšanā.

“Dvēseļu putenis” ir Latvijas pilnmetrāžas spēlfilma, kas balstīta Aleksandra Grīna 1935. gada romānā ar tādu pašu nosaukumu. Filmas darbība risinās Pirmā pasaules kara un Latvijas Brīvības cīņu laikā un stāsta par latviešu strēlnieku likteņiem. Galvenā varoņa lomā iejuties Oto Brantevics no Turlavas, kurš izvēlēts starp vairāk nekā 1000 puišiem un kuram šī ir pirmā nopietnā filmēšanās pieredze. Pārējās lomas filmā atveido labi zināmi profesionāļi Vilis Daudziņš, Ivars Krasts, Gatis Gāga, Mārtiņš Vilsons, Rēzija Kalniņa, Raimonds Celms, Jēkabs Reinis, Ieva Florence, Renārs Zeltiņš un citi.

Filmas komandu veido 90 kino profesionāļi no Latvijas un ārvalstīm: režisors un producents Dzintars Dreibergs, galvenais operators Valdis Celmiņš, Rīgā dzimušais scenārists un Ņujorkas Universitātes profesors Boriss Frumins, komponiste un prestižās "Emmy" balvas laureāte Lolita Ritmanis, "Casting Bridge" aktieru atlases režisore Gunita Groša, galvenais mākslinieks Juris Žukovskis, galvenā kostīmu māksliniece Sandra Sila, galvenā grima māksliniece Dzintra Bijubena, studija "KULTFILMA" un citi.