Fanus sajūsmina kadri no jaunā "Terminatora"

Pēc kritiķu peltā “Terminator: Genisys” (2015), kas izgāzās arī kases ieņēmumu ziņā, kinostudija "Paramount Pictures" nolēma krietni papūlēties, lai "Terminatora" sāgu atkal uzvestu "uz pareizā ceļa".

Piedalīties jaunajā filmā "Terminator: Dark Fate" tika pierunāti gan oriģinālais terminators Arnolds Švarcenegers, gan Sāras Konoras lomas atveidotāja Linda Hamiltone. Un fani bija sajūsmā - šo aktieru piekrišana ļāva cerēt, ka jaunais "Terminators" vilties neliks. Producenta lomu uzņēmās franšīzes pirmo filmu veidotājs Džeimss Kamerons, bet režisora krēslā sēdās ar komiksa "Deadpool" ekranizējumu atzinību iekarojušais Tims Millers.

Arī foto no uzņemšanas laukuma, kurā pilnā kaujas ekipējumā bija redzama Sāra Konora, izraisīja gaviles. Vēl tika paziņots, ka "Terminator: Dark Fate" būs tiešs turpinājums filmām "Terminators" un "Terminators 2: Pastarā diena". It kā to triju filmu, kas tika radītas jau jaunajā gadu tūkstotī, i nebūtu ne bijis.

Nu publiskoti gan pirmie oficiālie jaunās filmas foto, gan "Paramount Pictures" savā "CinemaCon" izredzētiem viesiem atrādījuši divus īsus klipiņus no filmas. Fani sajūsmā par jaunajiem foto, bet preses pārstāvji - par redzēto uz lielā ekrāna.

""Terminatorā" redzama pavisam kaila Makenzija Deivisa, kas, atceļojusi laikā, ierodas Mehiko un noslāna divus policistus. Tas bija tiešām tik satriecoši, cik izklausās," raksta viens.

"Tiku pie iespējas noskatīties nedaudz no "Terminator: Dark Fate", un tur ir redzama Sāra Konora, kas izkāpj no džipa, ar bazuku uzspridzina divus terminatorus un saka: "Es atgriezīšos!"," sajūsmā ir kāds cits.