Eltons Džons varētu mācīt hercogienes Meganas bērnam spēlēt klavieres

Megana Mārkla un princis Harijs. (Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press)

Britu princim Harijam un viņa sievai Meganai sers Eltons Džons ir labi pazīstams. Tieši viņš uzstājās Saseksas hercogu pāra kāzu svinībās, kurās vakara dīdžeja lomu bija uzņēmies aktieris Idriss Elba.

Eltons Džons ar vīru Deividu Fērnišu prinča Harija un Meganas Mārklas kāzās 2018. gada 19. maijā. (Foto: James Gourley/REX/ Vida Press)

Izdevums „The Sun” apgalvo, ka Meganai jau esot bijusi saruna ar Eltonu Džonu un viņa izteikusi klavieru virtuozam savu vēlmi par bērna skološanu mūzikā.

Jādomā, ka Eltons Džons neatteiks prinča Harija un viņa sievas Meganas lūgumam. (Foto: Utrecht, Robin/action press/REX/ Vida Press)

„Megana un Harijs dievina Eltonu. Abi bija tik laimīgi, ka viņš dziedāja viņu kāzās,” norāda zinātājs. „Megana apgalvo, ka viņš ir ideālais cilvēks, kas viņu bērnam varētu mācīt klavierspēli. Viņa ir likusi noprast, ka to ļoti vēlētos. Mūzika ir ļoti nozīmīga abiem, kā Meganai, tā Eltonam. Kurš gan varētu būt vēl labāks skolotājs?!”

Princese Diāna sasveicinās ar Eltonu Džonu un Džordžu Maiklu koncerta „Live Aid” aizkulisēs 1985. gadā. (Foto: Northcliffe Collection/ANL/REX/ Vida Press)

Meganas un Harija kāzu banketā Eltons Džons izpildījis tādas dziesmas kā „Your Song”, „Circle of Life”, „I’m Still Standing” un „Tiny Dancer”, pēdējā no tām vārdus „Losandželosas lēdija” adresējot konkrēti Meganai un aktrises karjerai, no kuras viņa atteicās, ieprecoties britu karaļnamā.

Eltons Džons un princese Diāna 1991. gadā. (Foto: Vida Press)

Eltons Džons arī apmeklēja kāzu ceremoniju baznīcā, tā, ka viņš pārim ir tuvs paziņa. Atgādināsim, ka mūziķis savulaik bija arī ļoti labs Harija mammas princeses Diānas draugs. Tieši viņam uzticēja dziedāt princeses bērēs.

Eltons Džons princeses Diānas bērēs 1997. gadā, izpildot „Candle in the Wind” Vestminsteras abatijā Londonā. (Foto: Photoshot/All Over Press/ Vida Press)