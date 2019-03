Sarunā ar pārraides „Hidden Truth with Jim Breslo” vadītāju popmūzikas karaļa Maikla Džeksona bijušais miesassargs Bils Vaitfīlds atklājis, ka viņam ar mūziķi savulaik bijis „gana daudz sarunu”, lai saprastu, ka Veids Robsons un Džeimss Seifčaks – divi vīrieši, kas uzdodas par Džeksona iekāres upuriem – „melo”.

„Daudz reižu mēs devāmies garos braucienos un sarunājāmies,” norādījis bijušais miesassargs. „Mēs runājām par sievietēm, kuras viņam šķita pievilcīgas. Atceros vienu konkrētu reizi, kad mēs bijām Kolumbijas apgabalā un es sēdēju pie stūres. Viņš skatījās ārā pa logu un pateica kaut ko apmēram šādu: „Ou, viņa ir skaista.” Es paskatījos šajā virzienā un redzēju sievieti stāvam uz ielas stūra.”

Vaitfīlds atceras, ka Džeksons sakautrējies, kad viņš apjautājies, vai mūziķim būtu interese iepazīties ar šo sievieti, ko abi novērojuši pa automašīnas logu. Vaitfīlds tomēr apgriezis spēkratu braukšanai pretējā virzienā, jo ievērojis, kurā virzienā sieviete dodas, piebraucis pie viņas un apjautājies, vai viņa nevēlētos satikt kādu „augsta ranga slavenību”, kas sēž automašīnas aizmugurējā sēdeklī.

Miesassargs apliecinājis, ka Džeksons šajā brīdī „apstulbis”, taču kad viņa drošībnieks izdibinājis skaistules tālruņa numuru, popmūzikas karalis vēlāk viņai piezvanījis un abi vairākas reizes sarunājušies.

Lai gan Vaitfīlds konkrēti nepasaka, vai divu gadu laikā, kamēr strādājis pie Džeksona, var apliecināt, ka mūziķim bijušas romantiskas vai seksuālas attiecības ar sievietēm, pārraidē vairākas reizes uzsvērts, ka miesassargs var droši apstiprināt, ka nostājas pret Robsona un Seifčaka paustajiem apgalvojumiem.

„Tā grāmata nav uzrakstīta, lai kaut ko pierādītu,” Vaitfīlds teic par 2014. gadā paša sarakstītajiem memuāriem „Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days”. „Es tikai vēlējos izstāstīt savu stāstu. Ja es cilvēkiem saku, ka zinu, ka Maikls Džeksons nebija tāds puisis, kas izmantotu bērnus un viņi tam netic? Lai tā arī paliek. Es necentīšos kaut ko pierādīt.”

Vaitfīlds nav vienīgais no Džeksona bijušajiem miesassargiem, kas nostājies mūziķa pusē saistībā ar nesen izskanējušajām apsūdzībām. Tām netic arī Mets Fids, kurš pie popmūzikas karaļa strādājis desmit gadu.

„Visi domājām, ka šajā gadā sumināsim viņa dejotprasmi un viņa mūziku, šogad aprit 10 gadi kopš viņa aiziešanas mūžībā,” viņš norādījis.

Atgādināsim, ka pirms dažām dienās „piesardzības apsvērumu dēļ” pasaulē lielākais bērniem veltītais muzejs Indianapolisā no ekspozīcijas izņēmis Maiklam Džeksonam piederējušo platmali un cimdu.

Drīz pēc skandalozās dokumentālā filmas „Leaving Neverland” iznākšanas vairāku valstu radio stacijas atteikušās turpmāk atskaņot popmūzikas karaļa mūziku. Šādu valstu vidū minama Jaunzēlande un Kanāda.

Arī populārā animācijas seriāla „Simpsoni” veidotāji paziņojuši, ka izņems no aprites to sēriju, kurā atainots Maikls Džeksons.

Savukārt Britu muzejs Londonā no ekspozīcijas izņēmis popmūzika karaļa statuju. Arī Dānijas tirdzniecības centrs „Rodovre Centrum Mall” pēc vecāku lūguma izņēmis no izstādes ekspozīcijas Džeksona vaska figūru.