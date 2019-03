"Ir grūti uzticēties cilvēkiem" - Ēģiptē no mīļotā vardarbību piedzīvojusī Māra Katarska baidās iet uz randiņiem

Pirms pāris mēnešiem visu Latviju pāršalca satraucoša vēsts par bijušās šova "Okartes skatuve" dalībnieces Māras Katarskas pazušanu un pārciesto vardarbību Ēģiptē. Dziedātājas dzīvība karājās mata galā pēc tam, kad viņu piekāvis, sazāļojis un ieslodzītu dzīvoklī turējis arābu izcelsmes vīrietis, ar kuru Māra tobrīd bijusi attiecībās. Tagad jaunās sievietes dzīve jau pāris mēnešu rit dzimtenē.

Māra neslēpj, ka emocionālās brūces ir svaigas un par pārdzīvoto grūti runāt. „Kad eju kaut kur, kad esmu publiskā vietā, kaut vai veikalā, redzu – cilvēki atskatās. Tas nav patīkami, jo negribas, ka cilvēki mani zina tādā veidā,” atzīst bijusī TV šova dalībniece.

Grūti uzticēties vīriešiem

Runājot par jaunu attiecību veidošanu tuvākajā nākotnē, Māra nedomājot saka: „Es šobrīd neplānoju uzsākt nopietnas attiecības. Man sevi mazliet jāpiespiež aiziet uz kādu randiņu, ja mani aicina. Ir grūti uzticēties cilvēkiem, bet viena ierakties mājās arī netaisos. Šobrīd mēģinu lēnām turpināt savu dzīvi.” Pāridarītāju meitene stipri mīlējusi, tāpēc tagad jaunas attiecības izveidot ir grūti. „Tas bija pirmais vīrietis, ar kuru gribējās kopīgu nākotni. Biju viņā iemīlējusies, un tikai tagad saprotu, cik rozā brilles tālu var aizvest,” prāto Māra.

Grib būt tuvāk savējiem

Māra stāsta, ka šo pāris mēnešu laikā, kopš ir Latvijā, gan pabijusi kopā ar savu ģimeni, gan satikusi ļoti ilgi neredzētos draugus. „Priecē, ka esmu atpakaļ. Latvija šķiet kļuvusi daudz mīļāka, arī cilvēki sirsnīgāki,” stāsta Māra.

Taujāta par tuvākajiem nākotnes plāniem, dziedātāja saka: „Kādu laiku noteikti palikšu Rīgā, jo vēlos stabilitāti, māju sajūtu, mieru un ģimenes klātbūtni. Esmu ievākusies dzīvoklītī Rīgā. Tuvākos mēnešus noteikti nekur projām neskriešu, jo nevaru iedomāties tagad sevi vienu cituviet pasaulē. Varbūt Eiropā justos drošāk, bet ceļot projām kaut kur tālu un meklēt citu darbu – to šobrīd noteikti nedarīšu. Rakstu jaunu dziesmu, strādāju pie sava singla. Mūzika ir labākais veids, kā šobrīd visas emocijas izlikt uz āru un neturēt sevī,” saka Māra.

Iedrošina citas sievietes

„Pēc šā notikuma manā dzīvē ir ienākuši jauni cilvēki, sievietes, kuras man uzticējušas savus līdzīgos stāstus. Man ir lūgta palīdzība, uzdoti jautājumi par līdzīgām situācijām, kādās sievietes nonākušas. Daudzas par vardarbību nerunā. Viņām ir kauns. Arī es pati līdz šim neticēju, ka kaut kas tāds notiek,” saka Katarska un atklāj, ka viņai pašai arī bijusi kauna izjūta. „Pirmajā brīdī bija tā, ka negribējās no mājas līst. Bija liels kauns. Par ko tieši? Ja tu esi iemīlējies cilvēkā, kurš tev ko tādu izdarījis, liekas, ka tu esi nevērtīgs. Tas viss ir psiholoģiski iedragājis manu pašapziņu,” nosaka Māra.

Viņa atzīst, ka aizvien acu priekšā brīžiem rādās ainas par notikušo. „Es cenšos, cenšos to visu aizmirst un dzīvot ar pozitīvu skatu nākotnē. Cenšos par to visu nedomāt. Man svarīgi šobrīd savu dzīvi vienkārši turpināt tālāk. Esmu pieņēmusi to, kas noticis. Un šis notikums mani ļoti mainīja. Manī vairs nav tās kautrības – ja kaut ko vēlos, eju un daru. Es novērtēju to, kas man ir, kādi cilvēki man ir apkārt. Un tagad saprotu – dzīvība ir trausla,” tā dziedātāja.