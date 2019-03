Pērn rudenī Anna sociālajos tīklos atsāka sevi dēvēt pirmslaulības uzvārdā, jo neilgi pēc meitas Olīvijas piedzimšanas aizgāja no vīra uzņēmēja Rafaela Krimela. Pēc pārcelšanās uz Rīgu no līdzšinējās ģimenes mājas Ikšķilē viņa teica, ka nenokar degunu un jūtas laimīga, pateicoties divus mēnešus vecajai meitai.

Anna un Rafaels kopdzīvi nu jau ir pārtraukuši. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Likumīgi laulību Anna ar vīru joprojām nav šķīruši, taču viņa ļauj noprast – kolīdz tas būs noticis, viņa atgriezīsies savā pirmslaulības uzvārdā: „Esmu sapratusi, ka vairs nekad savu uzvārdu nemainīšu.” Annai tuvāks spāņu stils. „Kā man stāstīja Spānijā dzīvojošie draugi, tur nav tradīcijas, ka apprecoties sieviete pāriet vīra uzvārdā. Līdz ar to šajā valstī bērniem ir četri uzvārdi: divi nāk no mātes, divi – no tēva,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Anna, neslēpjot, ka jau krietnu laiku apsver domu par pārcelšanos uz dzīvi Spānijā. Tas gan klimata, ne tradīciju dēļ.

„Kaut kas mani šai valstī ļoti pievelk, lai arī Spānijā līdz šim esmu pabijusi tikai četras reizes un to īsto, reālo Spāniju nav bijusi iespēja sajust un izgaršot. Īpaši domas par pārcelšanos uzjundī, kad mani Spānijā dzīvojošie draugi ik pa laikam sūta ziņas par to, kādi tur ir laikapstākļi. Sevišķi ziemā un agrā pavasarī – kad tur jau zied ķirši un tulpes, pie mums aizvien ir auksts un snieg."

Un tad mani pārņem domas – varbūt tā ir vieta, kur es vēlētos pavadīt pusi dzīves...

"Dzīvē atgadās dažādi notikumi, ikvienam no mums gadās mest negaidītus kūleņus, bet ir jāprot piecelties un iet tālāk. Mūsu laikos internets dod iespējas būt jebkur un tik un tā turpināt darboties savā jomā, likt lietā savas prasmes, spējas, pelnīt un būt aktīvam. Nav, kā kādreiz, – aizbrauc uz Bali un pazūdi no pasaules. Jā, tas ir tas, par ko es domāju,” atzīstas Anna, kuras vecākajai meitai Annijai Aleksandrai drīz paliks 18 gadu, savukārt jaunākajai atvasei Olīvijai nesen apritēja astoņi mēneši.

Anna atklāj, ka aizvien ir bērna kopšanas atvaļinājumā, taču rūpēs par mazo Olīviju viņai talkā nāk auklīte. Pēc meitas piedzimšanas Annai izdevies pabeigt psihoterapeita studijas, viņa vada dažādas lekcijas, kā arī kopā ar domubiedriem cenšas virzīt savu labdarības projektu "Rīgas mazuļi". „Līdz ar manas jaunākās meitas piedzimšanu radās vēlme izveidot vietu, kur pie Rīgas Dzemdību nama vecāki ar saviem bēbīšiem var nofotografēties. Rīgas Dzemdību namā ir dzimis mans tētis, tur esmu dzimusi arī es un abas manas meitas – tas ir tāds paaudžu stāsts. Pašlaik bildes top tikai pie neizteiksmīgajām stikla durvīm vai arī ir iespēja nofotografēties pie izpušķotas automašīnas, ja cilvēkam tāda ir. Vēlos šo situāciju mainīt, tāpēc vācu līdzekļus, lai pie ieejas varētu izvietot mākslinieces Olgas Šilovas skulptūru, pie kuras ģimenes varēs iemūžināt savu mājās došanās brīdi ar jaundzimušo,” mērķtiecīgi noskaņota ir Anna, kura arī daļu no ienākumiem "Andeles Mandeles" tirdziņā lika Rīgas mazuļu skulptūras tapšanai paredzētajā ziedojumu kastītē.