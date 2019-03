Amerikāņu juriste iztērējusi 30 000 dolāru par operācijām, lai līdzinātos hercogienei Meganai

Advokāte Ksočitla Grīra no Hjūstonas nesen iztērējusi 30 000 ASV dolāru par plastikas operācijām, lai izskatītos līdzīga Saseksas hercogienei Meganai. Telekanāla ABS šova „Nightline” veidotāji sekojuši līdzi Grīras pārmaiņām operāciju zālēs jau kopš aizvadītā gada novembra. Savukārt nesen sieviete viesojusies TV pārraidē „Entertainment Tonight”, kur pastāstījusi par operāciju rezultātiem un to, kā līdzināšanās hercogienei izmainījusi viņas dzīvi.

23 Foto Amerikāņu juriste iztērē 30 000 dolāru par operācijām, lai līdzinātos Meganai Mārklai +19

Trīs bērnu māmiņa Grīna sākusi fanot par Meganu pēc tam, kad iepazinusi viņu seriālā „Suits”. „Man ļoti patika viņas varone Reičela Zeina. Viņa bija ļoti stipra sieviete. Viņa bija ļoti pašpietiekama, ļoti prātīga,” apliecina Grīra, kuras sajūsma par Meganu pēc viņas kāzām ar princi Hariju tikai augusi.

„Viņa ir kā mūsu pašu amerikāņu princese, ne tā? Man tas ļoti patīk,” apliecinājusi Grīra. „Man patīk, ka viņai ir iespēja pārstāvēt Ameriku un savā ziņā viņa tagad pārstāv Ameriku arī šajā karaļnamā. Man tas ārkārtīgi patīk, jo, pateicoties tam, viņa vēl jo vairāk ir sabiedrības uzmanības centrā.”

Ksočitlai Grīrai ir trīs bērni. (Foto: Caters News Agency/Scanpix)

Ksočitla Grīra ne tikai slavē Meganu par viņas eleganci, kā izskatā, tā uzvedībā, bet arī atzīst, ka saskata vairākas līdzības pati ar sevi (ne tikai izskata ziņā). Līdzīgi kā Mārkla, arī Grīra bijusi iepriekš precējusies un šķīrusies. Viņai tuva ir arī Meganas divu rasu izcelsme. Meganas mamma ir tumšādaina, bet tētis gaišādains, savukārt Grīra ir uz pusi ir baltā, bet uz pusi meksikāniete. Arī viņa esot pieredzējusi „ģimenes nesaskaņas”. Taču vairāk par visu Grīrai simpatizējot fakts, ka abas ir saistītas ar tieslietām. Meganas gadījumā šī saistība gan bija viņas seriāla varonei Reičelai.

„Es esmu advokāte... Mums tas ir kopīgs. Es zinu, ka viņa nav advokāte īstajā dzīvē, viņa ir aktrise un tagad Saseksas hercogiene. Tas man nav kopīgs īsti ar viņu, bet gan ar varoni, kuru viņa atveidoja,” paskaidro Grīra. „Taču šīs paralēles palīdz man justies viņai tuvākai.”

Lai arī vizuāli izskatītos līdzīgāka Meganai, Ksočilta Grīra bija gatava gulties zem plastiskas ķirurga naža. Taukus transplantēja viņas vaigos un sēžamvietā. Tika veikta tauku atsūkšana no vēdera un kāju augšstilbiem. Viņai injicēti filleri žokļa līnijā, kā arī lūpās un zem acīm. Viņai veikta arī deguna koriģēšanas operācija. „Kad izzuda zilumi un uztūkums, es paskatījos spogulī un atkal jutos laimīga,” apliecina Grīra.

Kad sievietes divus gadus vecā meita televīzijā ieraugot Meganu Mārklu, viņa domājot, ka tā ir mamma. Citiem šī līdzība nešķiet tik izteikta. Grīra pat saņēmusi indīgas piezīmes, lai viņa atprasot ārstiem naudu, jo līdzība neesot pat minimāla. (Foto: Caters News Agency/Scanpix)

Vairāki cilvēki pauduši neizpratni par Grīras rīcību un uzskata, ka šāda fanošana aizgājusi jau krietni par tālu. „Sākumā es saņēmu dažas ļoti nejaukus piezīmes, kurās bija norādīts, ka es ne mazliet nelīdzinos Meganai un man vajadzētu prasīt ārstiem atmaksāt naudu. Es izdzēsu šos komentārus un padarīju savu kontu privātu,” paskaidro Grīra.

Savukārt sievietes jaunākā atvases – divus gadus vecā meita – nevarot atšķirt mammu un Meganu Mārklu. Viņai abas šķiet kā viena un tā pati persona. „Viņa man saka ‘Re, kur mammīte televīzijā!’ un es atbildu ‘Nē, tā nav mammīte’,” stāsta Grīra.

71 Foto Skaistākie mirkļi no prinča Harija un Meganas Mārklas karaliskajām kāzām +67

36 gadus vecā Ksočitla Grīra apliecina, ka veikusi plastikas operācijas, lai iemantotu lielāku pašpārliecinātību pēc šķiršanās. Tagad viņa esot atvērta jaunas mīlestības sastapšanai realitātes šovā. „Es pieteicos šovam „Precēti pēc pirmā skatiena” („Married at First Sight”),” viņa atklāj. „Kāda no draudzenēm man teica – ‘Es tevi pieteikšu „Vecmeitai” („Bachelorette”).’ Vai es būtu tam gatava? Nezinu.”

Ja Grīrai jebkad rastos izdevība personīgi satikt Meganu Mārklu, viņa hercogienei teiktu „Paldies”.

„Es viņai vēlētos pateikt ‘Paldies, ka esat tik dabiska, paldies, ka esat jūs pati, necenšoties izdabāt tam, kādu mediji vai kāds cits vēlas jūs redzēt,’” izteikusies advokāte. „Paldies, ka tik labi pārstāvat Ameriku... Paldies, ka jūs esat jūs pati.”

25 Foto Megana Mārkla kopā ar karalisko ģimeni apmeklē Nāciju sadraudzības dienas dievkalpojumu Vestminsteras abatijā +21