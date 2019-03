Intars Rešetins aiziet no darba - liek punktu aktiera karjerai Dailes teātrī

Kā jauns un daudzsološs aktieris savas gaitas Dailes teātrī Intars Rešetins uzsāka 1999./2000. gada sezonā. Par lielisku aktierspēli viņš vairākkārt izpelnījies nominācijas Spēlmaņu nakts balvai un 2004. gadā ar Spēlmaņu nakts balvu apbalvots nominācijā Labākais jaunais skatuves mākslinieks.

Režijā pārliecinošs

Pirms dažiem gadiem, skaidrojot, ka kā aktieris teātrī vairs nejūt izaugsmes iespējas, Rešetins pievērsās režijai un sāka to studēt Latvijas Kultūras akadēmijā. Režijā Intars debitēja jau studiju laikā, kad 2014. gadā Dailes teātrī iestudēja izrādi "Nakts vēl nav galā". Vēlāk Dailē Rešetinam uzticēta arī dažādu koncertu režija, kā arī tapušas vairākas izrādes, no kurām svaigākā ir pērn radītā "Balta vārna melnā krāsā", uz kuru aizvien biļetes skatītāji strauji izpērk. Jāteic, viens no Intara Rešetina spēcīgākajiem režijas darbiem ir 2016. gadā Latvijas Nacionālajā teātrī tapusī izrāde "Ak, tētīt", kurā galvenos varoņus – meitu un tēvu – atveido Dita Lūriņa un Valdis Lūriņš. Izrāde Mazās zāles repertuārā dzīvo jau trešo gadu.

Pēdējo lomu atdod Subatniekam

Kā apliecina Dailes teātra sabiedrisko attiecību pārstāve Laura Leimane, Intars Rešetins turpmāk izlēmis pievērsties režijai un kopš gada sākuma, kad pārtraucis likumīgas darba attiecības ar teātri, kā aktieris uz skatuves vairs nav redzams. Pēdējā no izrādēm, kurā spēlēja Rešetins, – Dž. Dž. Džilindžera iestudētajā komēdijā "Ar vīru nav viegli" – viņa lomas atveidošanu pārņēmis Lauris Subatnieks.

„Darba attiecības juridiskajā formātā kā aktierim ir beigušās, bet sadarbība ar Intaru Rešetinu Dailes teātrim turpinās kā ar režisoru. Pie mums maijā būs pirmizrāde izrādei Dēls, ko iestudē Intars. Domājams, ka sadarbība turpināsies arī nākamajās sezonās,” Rešetina karjeras pārmaiņas komentē Dailes teātra pārstāve.

Regulāras algas vietā izvēlas brīvību

Jau pirms vairākiem gadiem Intars Rešetins intervijās dažkārt minēja, ka arvien jūtamāk sāk zaudēt motivāciju turpināt aktiera gaitas teātrī, bet pērn pat publiski atzina, ka ir gājis runāt ar Dailes teātra direktoru Andri Vītolu par savu turpmāko radošo likteni, kurā īsti vairs nevēlējās sevi saskatīt aktiera ampluā. Viņš neslēpa, ka nopietni domā par atvadīšanos no teātra līdzšinējā profesijā.

Vai tas nozīmē, ka Intars pārvilcis treknu svītru savai aktiera karjerai? Žurnāls "Kas Jauns" uzzināja, ka tā vis gluži nav – mākslinieks aizvien izskata darba piedāvājumus ne tikai kā režisors, bet arī kā aktieris un apvāršņa paplašināšanas un radošās daudzveidības vārdā gatavs darboties gan citos teātros, gan TV un kino projektos.

„Tas viss ir noticis pašsaprotami, es vienkārši vēlos brīvību,” par lēmumu atstāt algotu darbu teic Intars Rešetins, no kura stafeti Dailes teātrī kā aktrise (pagaidām gan vēl ārštatā) pārņēmusi viņa vecākā meita Elīza Marija Rešetina (12). Meitenes debija teātrī bija pērn tēva iestudētajā izrādē "Balta vārna melnā krāsā", bet šogad viņai nozīmīgu lomu savā jaunākajā uzvedumā "Salemas raganas" piešķīrusi režisore Laura Groza-Ķibere.