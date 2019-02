52 gadus vecais GZA mūzikas industrijā plosās jau trīs gadu desmitus. (Foto: Fortunata / Splash News/ Vida Press)

Rīgā uzstāsies leģendārais reperis GZA

5. martā Rīgā, klubā "One One" Eiropas koncertturnejas "Liquid Swords 2019" ietvaros uzstāsies reperis GZA, īstajā vārdā Harijs Graiss – vecākais no "Wu-Tang Clan" dibinātājiem, informē portāls balticevents.info.