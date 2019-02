Un ir jau, par ko runāt. Kāda dāma ietērpusies teju peldkostīmā, cita - tik krāšņi, ka acis žilbst. Protams, netrūka arī daiļavu, kas tērpu šķēlumos lepni atrādīja slaidās kājas vai pievērsa uzmanību ar vērienīgiem dekoltē.

Galvenās balvas - kā labākie britu izpildītāji - šajā vakarā mājās nesa Džordžs Ezra un Džordža Smita. Labākās grupas titulu ieguva "The 1975", kas saņēma balvu arī par gada albumu - "A Brief Inquiry into Online Relationships".

Par labākajiem ārzemju māksliniekiem tika nosaukti Dreiks, Ariana Grande un "The Carters" (Bejonses un Jay-Z kopdarbs).

Interesanti, ka dziedātājas Anne-Marie un Džesa Glina, kas katra saņēma četras nominācijas, tā arī netika pat ne pie vienas balvas. Arī Dua Lipa bija tikusi pie četrām nominācijām, bet balvu dabūja vien par labāko singlu - kopā ar Kelvinu Harisu radīto "One Kiss".