Mūziķa koncerts pulcēja vairākus desmitus viņa atbalstītāju, kā arī vienkārši cilvēkus, kuri vēlējās šo svētku dienu pavadīt sirsnīgā atmosfērā, klausoties dziesmas Andra Kiviča izpildījumā.

Andra Kiviča uzstāšanos klātesošie gaidīja jau pirms astoņiem vakarā, taču mūziķis kopā ar savu mīļoto Lieni Skulmi ieradās pēc vairāk kā stundas ilgas gaidīšanas. Par to gan viņa fani tika pabrīdināti, un visi Kiviča uzstāšanos, ik pa brīdim raugoties pulkstenī, gaidīja ar lielu nepacietību.

Kad atpūtas vietā ieradās Kivičs ar Skulmi, koncerta norises vietā atskanēja skaļas ovācijas un pāris kā īstas zvaigznes baudīja fanu uzmanību.

Abus pavadīja neskaitāmi foto zibšņi - mīlnieki tika fotografēti uz katra soļa. Tiklīdz pāris ieņēma vietu pie skatuves, Kiviču un Skulmi ielenca paprāvs fanu pulciņš, kuri lūdza kopbildes.

Lielāko uzmanības devu saņēma pats skatuves mākslinieks Andris, bet Liene tikmēr, malkojot šampanieti, vēroja savu mīļoto, un no viņas sejas ne mirkli nenozuda smaids.

Pāris pirms koncerta sākšanās vairāk nekā desmit minūtes nodevās skūpstiem, ik pa brīdim iemalkoja šampanieti un šķita, ka apkārtējo uzmanība tiem ne mirkli netraucē. Bet koncerta apmeklētāji, nevarot vien sagaidīt Kiviča uzstāšanos, veltīja pārim skaļas ovācijas, līdz mīlnieki pārtrauca skūpstīties un Kivičs pievērsās koncertam.

"Šis ir mans pirmais koncerts manā mūžā, kad es zinu, ka visi šeit zālē esošie ir redzējuši manu „maziņo”," ar tādiem vārdiem savu uzstāšanos iesāka Andris. (Foto: Juris Rozenbergs)

Uzkāpis uz skatuves, pēc dažiem uz ģitāras nospēlētiem akordiem Kivičs uzrunāja klātesošos. „Nu ko, labvakar, mīļie draugi, visi, kas šovakar esat šeit! Bļāviens, pirmkārt, apsveicu visus Valentīndienā, visu mīlētāju dienā. Otrkārt - šis ir mans pirmais koncerts manā mūžā, kad es zinu, ka visi šeit zālē esošie ir redzējuši manu „maziņo”. Īstenībā man ir telefonā bilde, kāds viņš izskatās patiesībā. Es to bildi internetā nelikšu, bet personīgi varu katram parādīt, nu tā, uz divām sekundēm," solīja Andris.

Koncerta starplaikā Andris gan faniem neko nerādīja, bet nodevās kaislīgiem skūpstiem un apskāvieniem ar Lieni. Abi arī metās deju placī, līksmojot uz nebēdu.

Andris ar Lieni kopā ar citiem metās arī deju placī. (Foto: Juris Rozenbergs)

Kad pauze bija beigusies, noskandējis dažas dziesmas, Andris turpināja uzrunu: „Šovakar bez pārsteigumiem neiztikt. Es paiešu maliņā, skatieties, kas notiks!” Uz skatuves uznāca vīrietis, kurš teica sirsnīgu uzrunu savai zālē esošajai mīļotajai un, pasaucis viņu uz skatuves, atzinās mīlestībā un bildināja, nometies uz ceļiem. Zālē, protams, atkal skanēja skaļas ovācijas un aplausi.

Re, Kiviča koncertā kāds izvēlējies savu iecerēto bildināt! (Foto: Juris Rozenbergs)

Koncerta noslēgumā ap pusnakti, kad pāris divu stundu laikā jau bija izmalkojis pāris pudeles ar šampanieti, Kivičs, skanot skaļām ovācijām, uzrunāja klātesošos: „Ziniet, ko es jums gribu pateikt? Dzīvojiet savu dzīvi tādu, kādu to vēlaties jūs paši, nevis tā, kā vēlas citi. Mīliet tā, kā to gribat jūs, nevis tā, kā to grib citi. Jūsu dzīves laiks pieder jums, un tas ir arī viss. Paldies!„