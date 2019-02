Bēdīgi slaveno Rīgas alfonsu Ronaldu Alpi policija tur aizdomās par vērienīgu krāpšanu

Šonedēļ Valsts policija pavēstīja, ka aizdomās par 70 000 eiro izkrāpšanu no kādas Latvijā esošas komercbankas aizturēti trīs vīrieši. Portāla Jauns.lv rīcībā nonākusi informācija, ka viens no šiem vīriešiem ir Ronalds Alpe – bēdīgi slavens ar to, ka, būdams precēts, internetā lencis vairākas dāmas, to starpā arī sabiedrībā zināmas sievietes.