Ko Rīgā sadarīja krievu šovbiznesa zvaigzne Olga Buzova

Любимая Рига! ❤️❤️❤️ Аншлаг ☄️☄️☄️ Спасибо любимые мои люди 🙏🏻 это был незабываемый вечер 😻 Спасибо моим парням @lirnik @nikishin_uezd_1924 @sergeypisarenko вы лучшие 😘 #мужчинанарасхватсбузовой