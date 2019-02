Patiesais iemesls, kāpēc princis Čārlzs neapprecēja Kamillu jau sen

„Es nevaru viņu precēt,” savām māsām īsi pirms kāzām atzinusies princese Diāna. Taču apprecēja. Mēs visi labi zinām, kā šis mīlas stāsts beidzās. Nelaimīgo, skandāliem caurvīto laulību oficiāli šķīra 1996. gadā, kad gadiem ilgi jau bija zināms par Čārlza nezūdošo mīlestību pret Kamillu Pārkeri-Boulzu.

2005. gadā princis Čārlzs visbeidzot apprecēja Kamillu, un kopā ar viņu aizvien ir tik laimīgs, kā 1997. gadā traģiskajā autoavārijā bojāgājušajai Diānai vienmēr bija licies, ka tā būs.

Tā kā Čārlzs ir nākamais rindā uz Lielbritānijas troni, sabiedrībā laiku pa laikam uzjundī jautājums, vai šī sieviete beigu beigās kļūs arī par visas Anglijas karalieni? Taču mīlas stāsts, kas aizsākās jau tālajā 1972. gadā mudina uz pavisam citu jautājumu: kāpēc Čārlzs patiesībā neapprecēja viņu kā pirmo sievu?

Šis jautājums iztirzāts nesen izdotajā rakstnieces Sallijas Bedelas Smitas biogrāfiskajā grāmatā „Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life”.

Saskaņā ar autores rakstīto, princis jau no paša sākuma dievinājis Kamillu Šendu, kura vecuma ziņā ir tuvāka Čārlzam (Diāna bija 13 gadus jaunāka) un vienmēr pret viņu izturējusies kā pret līdzīgu, nekā cilvēku, kuru savā prātā idealizē. Taču karaliskā ģimene nevēlējās Kamillu redzēt kā nākamo princesi.

Viens no iemesliem bija tāds, ka viņu uzskatīja par „pieredzējušu” sievieti, un tolaik tādu karaļnamā neatzina par piemērotu dzīvesbiedri princim Čārlzam. Vēl cits iemesls: Kamillu neuzskatīja par gana „aristokrātisku”, lai titulētu par princesi.

„Jauki, ka jums abiem ir dēka, taču tas nekādā gadījumā nevar beigties ar laulībām,” princim Čārlzam norādījis tēvocis lords Mauntbatens. Drīz pēc tam Čārlzu iesauca dienēt aizjūras zemēs (samērā ērts risinājums), lai tā distancētu abus mīlniekus vienu no otra. Kamilla mierinājumu atrada pie sava bijušā mīļotā - Endrū Pārkera Boulza.

Čārlzs un Kamilla 1975. gadā. (Foto: REX/ Vida Press)

Rakstniece Sallija Bedela Smita spriež, ka šāds plāns bijis iepriekš rūpīgi izshēmots, lai panāktu, ka Čārlza prombūtnes laikā Kamilla apprec Endrū un vairs nebūtu princim pieejama.

Baumo, ka tas bijis Kamillas tēvs, kurš piepalīdzējis visam notikt pēc šī „scenārija”. Viņš laikrakstā „The Times” publiskojis viltotu paziņojumu par meitas un Endrū Pārkera-Boulza saderināšanos. Patiesībā šajā laikā Endrū vēl nebija lūdzis Kamillas roku. Taču pēc šāda publiska paziņojuma Endrū neatlika nekas cits, kā to darīt.

Kad princis Čārlzs pārradās atkal mājās, pirmais, ko viņš uzzināja, bija Kamillas saderināšanās. Rakstniece Bedela Smita pieļauj, ja nebūtu bijis šis safabricētais paziņojums par saderināšanos, kura rezultātā Endrū nācās bildināt Kamillu, iespējams, ka Čārlzs tomēr būtu viņu apprecējis, pat neraugoties uz ģimenes iebildumiem.

Taču tā vietā Kamilla 1973. gadā apprecējās ar Endrū Pārkeru-Boulzu, bet princis Čārlzs turpināja satikties ar „piemērotām” sievietēm, līdz 1980. gadā iepazinās ar Diānu Spenseri. Taču visu šo laiku Kamilla bija viņa sirdī un viņa plānos, kā Čārlzs pats atzinies.

1995. gadā tika šķirta Kamillas un Endrū Pārkeru-Boulzu laulība, un arī Čārlzs un Diāna bija uz šķiršanās robežas. Kā princese izteicās intervijā Martinam Bašīram – „šajā laulībā mēs vienmēr bijām trīs, tā bija mazliet pārapzīvota”.

Princis Čārlzs un Kamilla savu ilgi gaidīto laimīgo stundu sagaidīja 2005. gadā, kad civilā ceremonijā teica viens otram jāvārdu. Čārlza māte karaliene Elizabete II sarakstīšanos neapmeklēja, taču ar savu klātbūtni pagodināja pēcāk rīkotās svinības, kā arī Vindzoras pils Svētā Dzordža kapelu, kur jaunā pāra savienību svētīja Kenterberijas arhibīskaps.

Pēc kāzām Kamillai piešķīra Viņas karaliskās augstības Kornvolas hercogienes titulu. Arī pēc 14 gadiem viņi aizvien ir laimīgi precēts pāris.