Par teju 40 000 eiro ziedojumu Bērnu slimnīcā tapušas interaktīvas aktivitāšu zonas
Bērnu slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļā izveidotas jaunas interaktīvas aktivitāšu zonas, kas palīdzēs mazajiem pacientiem ārstēšanās laikā saglabāt fizisko aktivitāti un pozitīvu noskaņojumu. Tās tapušas, pateicoties sociālajai iniciatīvai Sirsniņa “Darīsim labus darbus kopā”, kuras laikā Latvijas iedzīvotāji, iegādājoties “Žemaitijos pienas” produktus, kopumā saziedoja 37 719 eiro.
Ziedojumu saņēma Bērnu slimnīcas fonds, kas par saziedotajiem līdzekļiem Hematoonkoloģijas nodaļā izveidoja divas interaktīvas aktivitāšu zonas. Tajās izmantota digitālā kustību spēļu sistēma “Lumo Play”, kas pārvērš telpu interaktīvā rotaļu vidē un mudina bērnus iesaistīties dažādās kustību aktivitātēs.
Bērniem, kuri ārstējas Hematoonkoloģijas nodaļā, ārstēšanās process bieži ir saistīts ar ilgstošu uzturēšanos slimnīcā un ierobežotām fizisko aktivitāšu iespējām. Mazkustīgums negatīvi ietekmē gan fizisko, gan emocionālo pašsajūtu. “Bērnu ar onkoloģiskām slimībām ārstēšanās procesā ikdienas dzīve nereti mēnešiem ilgi rit nodaļas gaiteņos un palātās. Fiziskās aktivitātes ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas veicina ārstēšanas un aprūpes veiksmīgāku norisi. Tādi inovatīvi risinājumi kā interaktīvās zonas gaitenī veicina bērnu vēlmi izkustēties. Mēs, Bērnu slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļas ārstniecības un aprūpes personāls, esam pateicīgi ziedotājiem par iespēju ieviest šos uzlabojumus,” atzīst Māra Zaikovska, Bērnu slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļas virsmāsa.
“Šī iniciatīva mums ir īpaši nozīmīga, jo apliecina, cik daudz iespējams paveikt kopīgiem spēkiem. Pateicoties pircēju atsaucībai, ir izdevies radīt vidi, kas palīdz bērniem ārstēšanās laikā būt aktīvākiem, justies labāk un gūt pozitīvas emocijas. Esam patiesi pateicīgi ikvienam, kurš, izvēloties akcijas produktus, kļuva par daļu no šī projekta un palīdzēja ieceri pārvērst realitātē,” saka Tatjana Dirkstienė, “Žemaitijos pienas” Latvijas filiāles vadītāja.
Jāatzīmē, ka iniciatīva Sirsniņa “Darīsim labus darbus kopā” tika īstenota 2025. gada pavasara–vasaras periodā Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, kur, iegādājoties “Žemaitijos pienas” produkciju, no katra iegādātā produkta 1 cents tika novirzīts ziedojumam konkrētajā valstī izvēlētam mērķim. Latvijā iniciatīvas laikā no katra iegādātā “Žemaitijos pienas” produkta savāktie līdzekļi tika novirzīti Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļas atbalstam.