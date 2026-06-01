Rīgas mērs biedē ar lielākām siltuma cenām, "Latvenergo" šādus plānus noliedz
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs intervijā TV3 izteicies, ka energokompānija "Latvenergo" gatavojas celt maksu par TEC-1 un TEC-2 piegādāto siltumu, kā rezultātā rīdziniekiem var nākties vairāk maksāt par apkuri. Savukārt "Latvenergo" šādu plānu esamību noliedz.
Kleinbergu uztrauc iespējamais "Rīgas siltuma" tarifu pieaugums, ko varētu izraisīt "Latvenergo" pakalpojumu sadārdzinājums. "Latvenergo" gan savā paziņojumā, kas sekoja drīz pēc Rīgas mēra inervijas, plānotu cenu pieaugumu noliedza.
"Akciju sabiedrības "Latvenergo" rīcībā nav informācijas, uz kāda pamata Rīgas mērs publiski paudis apgalvojumus par uzņēmuma it kā plāniem paaugstināt TEC-1 un TEC-2 saražotā siltuma cenu Rīgai nākamajā gadā. Uzņēmums darbojas tirgus vidē un tarifa izmaiņas ir atkarīga no attiecīgā brīža dabasgāzes cenas, kuru izmaiņas prognozēt nav iespējams. Uzņēmums regulāri publicē siltumenerģijas tarifu datus, un jāuzsver, ka vasaras periodā AS “Latvenergo” siltumenerģijas tarifs nav noteicošā komponente SIA “Rīgas siltums” gala tarifā. Izmantotā resursa – dabasgāzes - cenas pēdējos mēnešos ir augušas, un attiecīgi no dabasgāzes ražotās siltumenerģijas tarifi mainījās maijā. Savukārt jūnijā AS “Latvenergo” siltumenerģijas tarifi nav mainījušies. Uzņēmums regulāri publicē tarifu informāciju, kas ir veidota atbilstoši resursu cenai un metodoloģijai.
Vienlaikus publiski pieejamie SIA “Rīgas siltums” siltumenerģijas iepirkumu rezultāti liecina, ka uzņēmums šobrīd ievērojamu siltumenerģijas apjomu iegādājas tirgū, tostarp atlikumsiltumu, par vidējo cenu aptuveni 30 EUR/MWh. Tādēļ AS “Latvenergo” uzsver, ka nav pamata izteikt apgalvojumus par it kā plānotu siltumenerģijas tarifa paaugstinājumu," teikts "Latvenergo" izplatītajā paziņojumā.