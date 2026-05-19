FOTO: atklāta konkursa "Latvijas e-auto" jaunā sezona

Startē jaunā “Latvijas e-auto” sezona
Šodien atklāta konkursa "Latvijas e-auto" 2026./2027. gada sezona, informēja konkursa rīkotāji.
Konkurss ir veltīts aktuālajām elektromobilitātes tendencēm, tehnoloģijām un jaunākajiem modeļiem Latvijas tirgū. Konkursa mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar modernākajiem elektromobilitātes risinājumiem, vienlaikus izvērtējot automobiļu tehnoloģijas, efektivitāti, komfortu un piemērotību ikdienas lietošanai Latvijas apstākļos.
Konkursa organizatori uzsver, ka elektroauto tehnoloģijas attīstās ļoti ātri, vienlaikus dalībnieku atsaucība un publikas interese par elektroauto iespējām un attīstību ir augsta. Vienlaikus īpašu uzmanību piesaista atjaunotā valsts atbalsta programma un jaunie automobiļu zīmoli.
Pērn konkursā bija pieteikti 30 elektroauto modeļi no 21 ražotāja un uzvarēja "BYD Sealion 7", "Renault R5" un "Audi A6 e-tron".
Konkursa atklāšanas pasākumā notika preses konference, kurā organizatori, žūrijas pārstāvji un eksperti informēja par konkursa "Latvijas e-auto" norisi un aktualitātēm.
Preses konferencē piedalījās konkursa "Latvijas e-auto" organizators Roberts Jansons, Klimata un enerģētikas ministra padomnieks stratēģiskās komunikācijas jautājumos Krists Leiškalns, autoinženieris un konkursa žūrijas pārstāvis Andris Dambris, "SEB bankas" jauno darījumu un risku nodaļas vadītājs Matīss Janevičs-Dambis, "Ignitis On" elektroauto uzlādes tīkla attīstības vadītājs Artūrs Svekris, "Sixt" vadītājs Somijā un Baltijas valstīs Arnis Jaudzems un Latvijas Elektroauto biedrības pārstāvis Jānis Bekers.