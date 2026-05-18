Par 2 tūkstošiem vairāk. Rīgas autoizstāde audzē apmeklētāju rekordu
Izstāde Auto 2026 paliks atmiņā ar uzkrītošu ķīniešu spēkratu īpatsvaru un vairākām Baltijas mēroga pirmizrādēm. Eksotisko braucamrīku karogu jo augstu noturēja privātie dalībnieki un, protams, goda viesi no Itālijas ar pasaulē šaurāko automašīnu, kas pretendē uz Ginesa rekordu.
Šogad auto izstādi apmeklēja vairāk nekā 34 000 cilvēku, kas ir par 2700 vairāk nekā 2025. gadā. Viņiem bija ko redzēt, jo izstādē piedalījās 171 dalībnieks no 11 valstīm. Lai gan auto izstāde ir arī biznesa pasākums, šogad sevišķi bija jūtams fokuss uz ģimenēm ar bērniem. Lai cik nopietna būtu apmeklētāju interese par konkrētu zīmolu vai modeli, auto izstāde ir arī vērienīga izklaide. Daudzi dalībnieki tam bija sagatavojušies ar braukšanas simulatoriem, ekspreskonkursiem un citām jautrām izdarībām.
Kā ik gadus, auto izstādes noslēgumā tika piešķirta arī apmeklētāju simpātiju balva. 1. vietu brīva balsojuma rezultātā ieguva elektriskais rodsters ar paceļamām durvīm MG Cyberster, otro jaunais lieljaudas krosovers Cupra Formentor VZ5, bet trešo hibrīdautomašīna Lynk & Co 008. Izstādes viesiem patika arī Audi Q3, Volkswagen T Roc un Škoda Fabia 130 gadu jubilejas modelis. Vēl vairāk dažādu godalgu tika sadalīts Auto Exotica sadaļā, kur patiesi bija ko redzēt un arīdzan dzirdēt. Savukārt ne viens vien auto dīleris pēc izstādes varēja paslavēt sevi par iespaidīgu noslēgto līgumu skaitu, jo tieši pirms Auto 2026 tika izsludināta 40 miljonus vērta līdzmaksājumu programma elektromobiļu un lādējamo hibrīdu iegādei.
Nākamā izstāde Auto 2027 notiks no 16. līdz 18. aprīlim. Tātad - uz tikšanos mazāk nekā pēc gada Ķīpsalā.