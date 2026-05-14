"Ryanair" atkal palielinās piemaksas darbiniekiem, kuri "pieķer" pārkāpējus
2025. gada novembrī Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" palielināja piemaksas saviem darbiniekiem par pasažieru pārāk lielas bagāžas atklāšanu — no 1,5 līdz 2,5 eiro. Tomēr acīmredzot ar šādu motivāciju nav pieticis.
Pēc aviokompānijas ģenerāldirektora Maikla O’Līrija teiktā, pēc ziņām par to, ka "Ryanair" personālam tiek maksātas piemaksas par pasažieru pārkāpumu konstatēšanu, ceļotāju skaits, kuriem tika atklāta neatbilstoša izmēra bagāža, faktiski samazinājies, raksta laikraksts "The Times".
"Pārāk lielu somu skaits samazinās — nezinu, no 0,0001% līdz 0,00001%. Ja šie rādītāji turpinās kristies, domāju, ka mēs palielināsim komisiju no 2,50 eiro līdz 3,50 eiro vai apmēram tik daudz. Ikvienam jāzina: nenāciet ar somu, kas neietilpst mērīšanas rāmī, jo jums būs jāmaksā papildmaksa (75 eiro — red.)," paziņoja "Ryanair" vadītājs.
O’Līrijs arī atkārtoti pauda atbalstu aicinājumam aizliegt alkoholisko dzērienu lietošanu lidostās pirms rīta reisiem.
Iepriekš vēstīts, ka Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" paziņoja par būtisku reisu skaita samazināšanu uz Grieķiju 2026.–2027. gada ziemas sezonas grafikā.