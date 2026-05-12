Pircējus gaida šoks: Japānas uzņēmums radikāli maina produkcijas izskatu sakarā ar Irānas kara problēmām
Kopš 28. februāra ilgstošais ASV karš pret Irānu, kurš pēdējo mēnesi pārgājis pamiera fāzē, būtiski ietekmējis pasaules ekonomiku. Papildus cenu kāpumam uz izejvielām un produkciju, nu kara sekas būs redzamas arī vizuāli — Japānas uzkodu ražošanas gigants “Calbee” paziņojis par radikālām izmaiņām savas produkcijas izskatā.
Japanese snack maker Calbee is reportedly planning to switch packaging for some of its products to black and white versions, citing instability in the procurement of printing ink and other materials due to the situation in the Middle East.https://t.co/gz5swH5EGU— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) May 12, 2026
No 25. maija pircēji Japānā pārsteigti atklās, ka ierastās koši krāsainās 14 iecienīto produktu, tostarp čipsu un garneļu krekeru, paciņas būs melnbaltas. Iemesls vienkāršs — kara un tādējādi Hormuza šauruma blokādes rezultātā ir traucētas drukas krāsai izmantotās tintes sastāvdaļas piegādes.
“Calbee” paziņojumā norādīja, ka iepakojuma dizaina maiņa ir atbilde uz “izejmateriālu piegāžu nestabilitāti saistībā ar turpinošos spriedzi Tuvajos Austrumos”. “Šis pasākums paredzēts, lai palīdzētu uzturēt stabilu produktu piegādi,” paziņoja uzņēmums.
Tas ir nesenākais piemērs tam, kā ikdienas preces ietekmē Irānas veiktā Hormuza šauruma faktiskā blokāde, reaģējot uz ASV un Izraēlas triecieniem. Pēdējo nedēļu laikā uzņēmumi visā pasaulē brīdinājuši, ka piegāžu traucējumi tādām precēm kā degviela, plastmasa un hēlijs palielina viņu biznesa izmaksas, vēsta BBC.