Pie lasītājiem devies WhatCar? Latvija pavasara numurs
Izstādē Auto 2026 notika vairākas Latvijas un Baltijas līmeņa pirmizrādes, un pie lasītājiem devās žurnāla WhatCar Latvija pavasara numurs.
Kas tajā lasāms, vaicājam žurnāla galvenajam redaktoram Ilmāram Līkumam: “Pavasara numurs iznācis diezgan jaudīgs. No vienas puses tajā apskatīti eksotiski favorīti kā jaunais Lamborghini Temerario, no otras puses mums tik tuvi modeļi kā Toyota RAV4 sestās paaudzes automobilis.”
Žurnālā iespējams palasīt arī to, ko žurnālisti neraksta. “Šeit ir rubrika “Lietotāja pieredze”. Ar katru numuru tā kļūst interesantāka, kas man pašam ir pārsteigums,” atzīst Līkums. Jaunajā žurnālā ar savu pieredzi dalās ļoti dažādu automašīnu īpašnieki - no Škoda Kodiaq līdz Peugeot Boxer. Sevišķu interesi šoreiz raisa fakts, ka divas no astoņām rubrikā apskatītajām automašīnām ir ķīniešu zīmoli.
“Kopumā cilvēki izjūt neskaidrību par ķīniešu automašīnām. Lai gan ir vairāk reklāmas, nevar teikt, ka esam tos iepazinuši. Šādi materiāli, kas nāk no pirmās personas, ir ļoti interesanti,” uzskata redaktors.
WhatCar Latvija testos spilgti izceļas patlaban aktuālā elektromobiļu un lādējamo hibrīdu konkurence. “Pirmkārt, mūsu žurnālā šādu auto ir daudz, kā no vienas, tā no otras nometnes. Bet iegūt skaidru atbildi, kas ir labāks, pagaidām nevar.[…] Elektromobiļi turpinās sasniegt jaunus augstumus. Man gan nav pārliecības, ka tie sasnieguši zināmu plato, kur elektromobilis būtu drošs ieguldījums, ko pirkt uz vairākiem gadiem, neraizējoties cik aktuāls tas būs pēc 5 - 7 gadiem. Kamēr hibrīdi šķiet drošāka izvēle, to skaits tikai palielināsies,” uzskata Līkums.
WhatCar? Latvija patlaban ir vienīgais drukātais izdevums, kas veltīts automašīnu tēmai. Papildus saturs pieejams arī internetā.