Kā brauc elektromobilis Toyota C-HR+?
Elektriskajam Toyota C-HR+ ir maz kopīga ar pazīstamo Toyota benzīna hibrīdu. Patiesībā C-HR+ ražots uz vienas elektriskas platformas ar citu Toyota elektromobili bZ4X. Tās pašas baterijas, motori un pat līdzīga cena, tikai šis objekts ir par 10 cm īsāks un zemāks.
Līdz ar to vienīgais, kas saista C-HR+ ar hibrīdu, ir nosaukums un slēptais durvju rokturis aizmugurē. Salons 1:1 atgādina bZ4X - tā pati stūre, atvirzītais spidometra ekrāns, līdzīga viduskonsole, un - nav cimdu kastītes.
Vietas aizmugurē arī nav mazāk. Papildus ērtību nav, taču sēdekļu apdare vairāk tiecas Lexus gaišo krāsu, nevis Toyota pelēcības virzienā. Taču durvis ir šaurākas nekā bZ4X un atveras tikpat šaurā leņķī.
Aizmugurē rakstīts, ka šim Toyota CHR+ ir pilnpiedziņa - tātad arī lielā jauda? Offroad varoņdarbiem gan tas nav paredzēts - bet kam tad? Pabraucot ar C-HR+ top skaidrs, ko Toyota ar šo modeli mēģinājusi pateikt. Tas ir vieglāks un zemāks par bZ4X, tātad it kā tā sporta versija. Līdz ar to izmainījusies arī sēdpozīcija. Nav pazudis arī raksturīgais riepu troksnis. Pie skaņas izolācijas vēl jāpiestrādā. Bet ripo CHR+ labi - kā nekā, 343 zirgspēki. Uzlādes jauda ir 150 kW.
Tad kam šis auto īsti ir domāts? Varbūt ideja bija uzmeklēt papildus auditoriju, kurai bZ4X tā vai cita iemesla dēļ nešķiet pietiekami pievilcīgs. Slaidais C-HR+ var situāciju atrisināt. Salīdzinot cenas arī iznāk, ka C-HR+ ir mazāks, glītāks, bet arī dārgāks bZ4X variants. Mūsu tirgū tam pat nepiedāvā mazāko bateriju un vājāko motoru, tāpēc C-HR+ sākuma cena ir pat lielāka nekā bZ4X - 45 500 eiro, tiesa, ar visu riteņu piedziņu bez papildus maksas.