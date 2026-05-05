Kad un kādos braukšanas apstākļos biežāk tiek sabojātas riepas?
"Tas visbiežāk notiek pilsētas ātrumos un slapjā laikā, kad neredz, kur ir bedre. Apdrošināšanas gadījumu visvairāk ir pavasarī," atzīst Mārtiņš Grīnbergs, Goodyear tirdzniecības vadītājs Baltijā.
"Ja skatāmies, kas tie par gadījumiem, tad pārsvarā bedrē sasistas riepas vai t.s. "pumpa", turklāt visvairāk Rīgā un tās apkārtnē," atklāj Grīnbergs.
"Riepu serviss skatās, vai riepa ir labojama. Ja nav labojama, tad bez maksas apmainām, jo Goodyear riepu garantija ļauj apmainīt vai salabot riepas, ja tās ir bojātas viena gada laikā kopš iegādes, pērkot vismaz četras noteiktu modeļu riepas. Pakalpojums, kas tagad gan saucas citādi, Latvijā pieejams jau vairāk nekā desmit gadus."
Mārtiņš Grīnbergs: "Tas, ko iesākām jau 2014. gadā, tagad saucas Gandarījuma garantija." 100% gandarījuma garantija pieejama visās Baltijas valstīs, taču pieteikumu skaits atšķiras. Visvairāk to ir Lietuvā, vismazāk Igaunijā, bet Latvija ir pa vidu.
Goodyear pircēji, kas reiz izvēlējušies gandarījuma garantiju, parasti to noformē atkal. Sākotnēji to izsniedza tikai uz pusgadu, tagad jau uz pilnu gadu. Atgādinām, ka no 1. maija līdz 1. oktobrim ceļu satiksmē aizliegts piedalīties ar riepām, kuras aprīkotas ar radzēm.