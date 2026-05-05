Lexus RZ fascinē ar steer-by-wire stūri
Pirmais RZ iznāca pirms trim gadiem, tāpēc šis ir tā saucamais "feislifts". Tas ir liels premium krosovers pazīstamā Lexus RX izmērā. Bet tālāk līdzība ar benzīna hibrīdu beidzas. Tehniski Lexus RZ ir attālos rados ar Toyota elektromobiļiem, taču noraugās uz tiem no augšas. Automašīnai ir trīs jaudas pakāpes, un augstākā Toyotai nav sasniedzama. Pilnā vārdā tā saucas Lexus RZ 550e F SPORT. Starp citu, tieši F Sport komplektācijas pirms feislifta tam nemaz nebija. Automašīnai ir divi elektromotori un 409 ZS jauda, taču visinteresantākā ir stūre.
RZ ir pirmais Lexus ar steer-by-wire stūri, kas nav mehāniski savienota ar riteņiem. Nav jau arī pašas stūres, jo tās vietā ir samazināts stūresrats. Tā kā stūrīte ir mazāka par parasto, viss uz tās ir mazāks, pat pagriezienu un slotiņu sviras. Grozot stūri tās arī griežas līdzi. Roku uz augšmalas arī neuzlikt, jo nav jau arī pašas augšmalas. Toties apgriešanās manevri ir ērti un ātri. Elektromobilis lieliski klausa stūrei gan pilsētā, gan straujos ārpilsētas līkumos.
Virtuālā pasaule Lexus RZ nav sveša. Topmodelim ir jauna rotaļlieta,kas saucas Interactive Manual Drive jeb interaktīvā manuālā braukšana. Nospiežot M taustiņu, lāpstiņas aiz stūres no rekuperācijas regulatoriem kļūst par pārnesumu slēdžiem. Lexus pat imitē situāciju, kad “pārnesums” izvēlēts par zemu, un motors it kā “atduras” apgriezienu ierobežotājā. Par laimi, Lexus RZ lielajā televizorā atrodams arī gluži parasts sporta režīms. Sniedzamību tas, protams, neuzlabo, bet 550e jau nav par to.
Baterija visiem Lexus RZ ir viena un tā pati, 77 kWh. Attiecīgi 550e var nobraukt 360 - 380 km ar vienu uzlādi. Ja pakāptos zemāk līdz vienkāršākai komplektācijai un mazākai jauda, varētu cerēt uz 500 vai pat 600 km. RZ sākuma cena par priekšpiedziņas modeli 350e ir 59 900 eiro. Pilnpiedziņas 500e maksā jau 68, bet žilbinoši baltais 550e F SPORT - no 82 000 eiro.
Liksim mierā kosmisko stūri un atgriezīsimies pie ierastām Lexus vērtībām. Pasaulē nemaz nav Lexus ar lētu salonu. Iekšpusē komforts dominē pār sportiskumu. Apdare ir ļoti rūpīga, bet sēdekļi - brīnišķīgi. Priekšā vienmēr ir pakalpīgs un liels 14 collu ekrāns. Durvju atvēršana ir ar slēdzi no iekšpuses. Lexus RZ ir automobilis, kurā noteikti gribētos pasēdēt arī aizmugurē. Vietas ir daudz, tomēr par vairāk nekā 80 tūkstošiem eiro gribētos atsevišķu klimata iekārtu.