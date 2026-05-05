Korejiešu KIA šogad bagāts jaunumu birums
Izstādē Auto 2026 nosvinējām 15 pirmizrādes un šogad bagātu jaunumu pienesumu nodrošināja korejiešu KIA. Nozīmīgākās no tām bija jaunā elektromobiļa KIA EV2 un universāļa KIA K4 SW debija.
Par jauno KIA EV2 TV Autoziņās stāstījām burtiski pirms dažām nedēļām, taču Rīgas autoizstāde bija pirmā iespēja ikvienam aptaustīt līdz šim mazāko KIA elektrisko krosoveru. Par īpašo cenu 30 490 eiro mēs tiktu pie KIA EV2 EX ar 42 kWh bateriju. Kāpjot tālāk pa aprīkojuma kāpnēm mēs tiktu pie lielākas 61 kWh baterijas un plašākām komplektācijām EX, EX Plus un GT-Line. Pat vispilnākais EV2 tomēr nepārsniedz 40 000 eiro robežu pirms līdzmaksājuma piemērošanas.
Dizainā un salonā EV2 ir vienlīdzīgs lielākiem KIA modeļiem, turklāt izstādē daudzi bija pārsteigti ka it kā mazākais krosovers patiesībā ir diezgan augsts un ar ērtu salonu arī aizmugurē. Ja prioritāte ir liels bagāžnieks, Ķīpsalā bija vienkārši jāpagriežas par 180 grādiem citas KIA Baltijas pirmizrādes virzienā. Auto 2026 notika jaunā KIA K4 SW universāļa prezentācija, elegants un ērts auto, tiesa tik liels kā kādreizējais KIA Optima "vagons" tas nav bet tuvu tam, gan ir!
Auto 2026 apskatāmais K4 SW bija viens no labāk aprīkotajiem, tāpēc arī dārgāks. Jaunā KIA universāļa sākuma cena ir ap 26 000 eiro, tātad tikpat cik par līdzvērtīgu kompaktklases universāli. Ja jau esam pieskārušies cenām, tad visiem KIA stendā redzētajiem modeļiem īpašās izstādes cenas būs pieejamas līdz pat 10 maijam - arī multifunkckionālajam un neordinārajam elektrofurgonam KIA PV5.