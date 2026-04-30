Rīgā piezemējies modernizētais "Cupra Formentor VZ5"
Pasaulē ir tikai divas automašīnas, kurās rūc pieccilindru turbodzinējs no Audi RS3. Viens no tiem ir pats RS3, bet otrs - "Cupra Formentor VZ5". Un tagad "Autobrava Motors" "Cupra" "garāžu" sasniedzis modernizētais VZ5.
Mairis Peksis, "Autobrava Motors" "Cupra" un "Ducati" tirdzniecības vadītājs: "Jaunais atšķiras ārēja dizainā. Citādi bamperi, "karbons", VZ5 uzraksts uz bampera splitera, un uzlabots salons. Šim auto ir Sabelt kausveida sporta sēdekļi."
Svarīgākais un vērtīgākais "Formentor VZ5" ir 390 zirgspēku motors. VZ5 salons ir lietišķs un orientēts uz braukšanu. Citkārt kausveida sēdekļiem būtu manuāla regulēšana, bet "Formentor VZ5" tie ir elektriiski regulējami un ar atmiņu. Tā kā praktiski viss iespējamais jau iekļauts VZ5 standartaprīkojumā, salona apdarē ir pavisam mazas manevra iespējas.
Latvijā pirmajā gadā nonāks tikai pieci jaunā parauga "Formentor VZ5", no kuriem trīs jau rezervēti. Pavisam plānots izlaist vien 4000 šādu automašīnu. Sākuma cena ir 59 900 eiro, savukārt "Autobrava motors" ekspozīcijas automašīna maksā 64 000. Izņemot kādu retāku krāsu, opciju nav daudz - "melnā pakotne" un viss.