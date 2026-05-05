Volvo ES90 ar vienu uzlādi spēj veikt vairāk nekā 700 km
Neskatoties uz baumām par e-mobilitātes attīstības norietu, Volvo turpina mērķtiecīgi attīstīt jaunus 100% elektriskos modeļus. Šajā video apskatā tuvāk iepazīsim biznesa klases sedanu Volvo ES90, kas ar vienu uzlādi spēj veikt līdz pat 700 km.
Atkarībā no versijas tas pieejams ar 333, 449 vai 680 zirgspēku jaudu. Tā gaita ir klusa un relaksējoša, taču tajā pašā laikā tas ir sasodīti dinamisks un ātrs. Šo auto izmēģināsim kopā ar Ignitis Latvija vadītāju un valdes locekli Kristapu Muzikantu, kurš uzņēmumu vada kopš 2019. gada.
Tātad, šis auto ar vienu uzlādi pēc WLTP datiem spēj veikt pat vairāk nekā 700 km, turklāt, pateicoties 800 voltu arhitektūrai, tā uzlāde ir ātrāka nekā jebkuram līdz šim ražotam elektriskajam Volvo. Piemēram, izmantojot 350 kW uzlādes staciju, 300 km nepieciešamo enerģiju ES90 spēj iegūt 10 minūtēs. 800 voltu elektriskās sistēmas priekšrocības ir būtiskas: pirmkārt, akumulators uzlādējas ātrāk, automobilis piedāvā labāku kopējo veiktspēju, un sistēma ir efektīvāka salīdzinājumā ar 400 voltu risinājumu.
Radot šo auto, Volvo inženieri nav vienkārši ievietojuši 800V akumulatoru jau līdz šim izmantotā elektroauto konstrukcijā, bet gan radījuši to pilnībā no jauna. Visi elektriskās piedziņas komponenti ir modernizēti un pielāgoti darbam ar 800 voltiem - akumulatora šūnas, elektromotori, invertors, uzlādes, klimata un termālās sistēmas, kā arī akumulatora vadības programmatūra, tādējādi samazinot uzlādes laiku salīdzinājumā ar 400 voltu sistēmām par aptuveni 30%.
Būt zaļam nenozīmē tikai un vienīgi izmantot alternatīvas degvielas — arī auto tapšanas procesā ir iespējams saudzēt dabu. ES90 konstrukcijā plaši tiek izmantoti pārstrādāti un dabīgi materiāli. 29 % no izmantotā alumīnija un 18% tērauda ir pārstrādāti, kā arī 16% materiālu veido pārstrādāti polimēri un bio-izcelsmes materiāli. Salona koka apdares paneļi izgatavoti no FSC Mežu apsaimniekošanas padomes sertificētas koksnes (Forest Stewardship Council — Mežu apsaimniekošanas padome).
Atkarībā no versijas šim auto ir viens vai divi elektromotori — attiecīgi klasiskā vai visu riteņu piedziņa. Twin Motor Performance versijā tam ir 680 zirgspēki, un 0–100 km/h tas spēj sasniegt 4 sekundēs. Mūsu šīs dienas testa auto ir vienmotora izpildījumā, taču arī šajā gadījumā, pateicoties 333ZS jaudai un 480Nm griezes momentam, tas ir gana dinamisks. Lai arī mūsu testa auto ir 20” riteņi, tā gaita ir komfortabla/ Un ne mazsvarīgi – ceļu posmos ar sliktāku segumu auto iespējams pacelt augstāk, ieslēdzot „off road” režīmu.