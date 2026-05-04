"Škoda" uzsāk jauna tipa bateriju ražošanu
Čehijas autoražotājs spēris nozīmīgu soli e-mobilitātē – uzsākta jauna tipa bateriju ražošana, kas paredzēta gan "Škoda" elektroauto, gan citu "Volkswagen Group" zīmolu modeļiem.
Jaunā rūpnīca pilnā jaudā spēs saražot līdz pat 1122 baterijām dienā – tas nozīmē vairāk nekā 9000 moduļu un ap 234 000 bateriju šūnu katru dienu! Lai gan baterijas rāmis uzstādīšanai automobilī ir palicis nemainīgs, iekšējā arhitektūra un tehnoloģija ir pilnībā jauna.
NMC (niķeļa–mangāna–kobalta) vietā tiek izmantota LFP (litija–dzelzs–fosfāta) ķīmija. Tā ir videi draudzīgāka, lētāka ražošanā un arī termiski stabilāka. Ražošanā tiek izmantota “cell-to-pack” metode, kas nozīmē, ka akumulators tiek veidots gandrīz tieši no atsevišķām šūnām.
Ir pārveidota arī baterijas dzesēšana – šoreiz dzesēšanas sistēma ir integrēta augšējā pārsegā, nevis apakšējā daļā, kas uzlabo dzesēšanas efektivitāti. LFP baterijas pakāpeniski tiks ieviestas gan "Škoda" modeļos, gan citos "Volkswagen" grupas zīmolos.