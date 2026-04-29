Rīga negaidīti iekļauta oriģinālā tūrisma topā
Lai gan ceļojuma rezervēšana iepriekš ir ierasta nodarbe tūristiem, netrūkst arī spontānu ceļojumu cienītāju, kuri dodas prom pēdējā brīdī. Uz kurieni šie cilvēki visbiežāk dodas? Tas atklāts jaunākajā "Travel Horizons" ziņojumā "lastminute.com".
Pamatojoties uz datiem par ceļotāju izlidošanu no Apvienotās Karalistes, Itālijas, Francijas, Vācijas un Spānijas, uzņēmums noteica galamērķus ar lielāko rezervāciju pieaugumu 2025. gadā salīdzinājumā ar 2024. gadu.
Polijas Gdaņska uzrādīja vislielāko rezervāciju pieaugumu 2025. gadā — plus 97% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Šī gleznainā pilsēta Baltijas jūras piekrastē bija nozīmīga Hanzas savienības osta, un daudzas ēkas tās vēsturiskajā centrā ir saglabājušās tieši no šī perioda.
Rumānijas galvaspilsēta Bukareste arī piesaistīja daudz spontānu tūristu — pieaugums veidoja 71% salīdzinājumā ar 2024. gadu. Pilsēta ir īpaši interesanta arhitektūras mīļotājiem.
Saskaņā ar ziņojumu, 2025. gadā Polijas Krakovu apmeklēja par 58% vairāk tūristu nekā iepriekšējā gadā. Vecpilsēta, kas iekļauta UNESCO sarakstā un ir viena no pirmajām 12 vietām, kas tika pievienotas 1978. gadā, ir lielisks sākumpunkts, lai iepazītu pilsētu.
Albānijas piekraste jau vairākus gadus iegūst popularitāti, pateicoties blogeriem, kuri to sauc par "Eiropas Maldīvām", tāpēc nav brīnums, ka ceļojumi uz turieni 2025. gadā pieauga par 53%. Un visbeidzot, Latvijas galvaspilsēta Rīga — tā parādīja 40% pieaugumu rezervācijās.
"Atrodoties pie Daugavas, Rīga arī ir Hanzas savienības pilsēta un lepojas ar viduslaiku Vecpilsētu, kas iekļauta UNESCO sarakstā. Pilsēta piesaista arhitektūras mīļotājus: papildus vēsturiskajam centram ar bruģētām ielām, Rīga ir pazīstama ar savu jūgendstila arhitektūru — apmēram trešdaļa ēku centrā ir veidotas šajā stilā. Tāpat var apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur glabā UNESCO sarakstā iekļauto tautas dziesmu skapi," teikts ziņojumā.