Darba devēji brīdina: budžeta plānošanā atkal aizmirsts par izdevumu samazināšanu
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) pauž bažas, ka Finanšu ministrijas rīkojuma projekts par valsts budžeta un turpmāko gadu budžeta plānošanas grafiku Ministru kabineta 2026. gada 28. aprīļa sēdē tika iekļauts un virzīts pēdējā brīdī, ignorējot sociālo partneru iepriekš iesniegtos un pamatotos priekšlikumus par nepieciešamajiem labojumiem.
LDDK ir vairākkārt rosinājusi papildināt rīkojuma projektu “Par likumprojekta “Par valsts budžetu 2027. gadam un budžeta ietvaru 2027., 2028., 2029. un 2030. gadam” sagatavošanas grafiku” ar pasākumu, kas nosaka ministrijām iesniegt priekšlikumus Valsts kancelejai un Finanšu ministrijai par reformām, kuras paredz samazināt un efektivizēt publiskā sektora izdevumus, optimizēt funkcijas un publiskos pakalpojumus.
Šī gada 11. martā Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdē Finanšu ministrija pirmo reizi prezentēja valsts budžeta un budžeta ietvara sagatavošanas grafiku. LDDK toreiz norādīja uz būtisku trūkumu – grafikā nav paredzēti pasākumi valsts izdevumu mazināšanai. Arī 2. aprīļa apakšpadomes sēdē LDDK atkārtoti pauda iebildumus pret piedāvāto grafiku un uzsvēra nepieciešamību to papildināt ar konkrētiem risinājumiem. 8. aprīlī LDDK šo priekšlikumu iesniedza Finanšu ministrijai par attiecīgā punkta formulējumu. Uz to LDDK nav saņēmusi atbildi, kā arī nav notikusi turpmāka diskusija par iesniegto risinājumu.
“Valsts izdevumu pārskatīšana nedrīkst apstāties līdz ar politiskā cikla maiņu – tas ir nepārtraukts darbs. Izdevumu pārskatīšanai ir jānotiek pašās nozaru ministrijās, iesaistot sociālos partnerus. Vienlaikus nopietni izvērtējot arī investīciju efektivitāti, tostarp aizsardzības sektorā,” apakšpadomes sēdē uzsvēra LDDK prezidents Andris Bite.
LDDK aicina Finanšu ministriju un valdību atgriezties pie konstruktīva dialoga un vienoties par konkrētiem, grafikā iekļaujamiem pasākumiem valsts izdevumu mazināšanai, kas ir būtisks priekšnosacījums ilgtspējīgai un sabalansētai budžeta plānošanai.