Ķīna atceļ sankcijas divām Lietuvas bankām
Ķīna atcēlusi sankcijas divām Lietuvas bankām - "Urbo bankas" un "Mano bankas", vēsta Ķīnas plašsaziņas līdzekļi. Lēmums pieņemts pēc tam, kad Eiropas Savienība (ES) atcēla sankcijas divām Ķīnas bankām - "Heihe Rural Commercial Bank" un "Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank".
Ķīnas Tirdzniecības ministrija sankcijas abām Lietuvas bankām noteica pagājušā gada augustā, reaģējot uz ES 18. sankciju paketi Krievijai, kas ietvēra sankcijas abām Ķīnas bankām. Rietumvalstu amatpersonas apsūdzēja šīs finanšu iestādes saistībā ar Krievijas militāro rūpniecību.
Tomēr, tā kā neviena no abām Lietuvas bankām nedarbojās Ķīnā, Pekinas solis tolaik tika uzskatīts par simbolisku.
Lietuvas attiecības ar Ķīnu pašlaik ir vienas no sliktākajām ES dalībvalstu vidū.
2021. gadā Lietuva sāka veidot ciešākas attiecības ar Taivānu, tādēļ Ķīna pazemināja diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Lietuvā un noteica tirdzniecības ierobežojumus Lietuvai, reaģējot uz toreizējās konservatīvo un liberāļu valdības lēmumu atļaut Viļņā atvērt Taivānas pārstāvniecību ar salas nosaukumu, nevis Taibejas nosaukumu, kā tas ierasts daudzviet pasaulē.