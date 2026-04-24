Kas joprojām tirgojas ar Krieviju? Uzņēmumu saraksta publiskošana iestrēgusi Saeimā
Jautājums par to uzņēmumu saraksta publiskošanu, kuriem joprojām ir biznesa saites ar Krieviju un Baltkrieviju, Saeimā izvērties par sarežģītu diskusiju objektu. Lai gan parlaments ceturtdien pirmajā lasījumā atbalstīja priekšlikumu šādu informāciju darīt zināmu atklātībai, galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Grozījumi iestrēguši atbildīgajā komisijā, jo atklājušies būtiski juridiski šķēršļi, kas liedz jautājumu virzīt tālāk pašreizējā redakcijā, vēsta 360TV Ziņas.
Deputātu vidū valda atšķirīgi viedokļi par to, kā būtu jādiferencē uzņēmumi pēc to darbības veida. Deputāts Kristaps Krištopans pauda viedokli, ka publiskošana būtu pieļaujama attiecībā uz importētājiem, taču eksportētājus viņš aizstāvēja, norādot, ka par katru pārdoto preci Latvija saņem finanšu līdzekļus. Turpretim Edmunds Jurēvics šādai filozofijai nepiekrita, uzsverot, ka pat nebūtisku preču eksports nodrošina ierasto dzīves līmeni agresorvalsts iedzīvotājiem laikā, kad Ukrainā turpinās karš.
Saeimas Aizsardzības komisijā darbs pie likumprojekta apstājās, jo Saeimas Juridiskais birojs vērsa uzmanību uz pretrunām ar Publisko iepirkumu likumu. Deputāts Ainars Latkovskis skaidroja, ka piedāvātās normas nedrīkst konfliktēt ar citiem spēkā esošiem likumiem. Savukārt Raimonds Bergmanis brīdināja par smagām juridiskām sekām, kas varētu ietekmēt, piemēram, zāļu iepirkumus slimnīcām, ja farmācijas uzņēmumi, kas eksportē produkciju uz Krieviju, tiktu izslēgti no vietējiem konkursiem.
Neskatoties uz juridiskajām niansēm, komisijas locekļi kopumā atbalsta saraksta publiskošanas ideju. Igors Rajevs norādīja, ka visiem ir vienota izpratne par šāda saraksta nepieciešamību, taču tam jābūt noformētam juridiski korekti, lai neradītu negatīvas sekas citās nozarēs. Arī Harijs Rokpelnis uzsvēra, ka lieta ir jāsakārto tā, lai valstij nedraudētu tiesvedības riski.
Vienlaikus parlamentā izskanēja kritika par lēno progresu informācijas atklāšanā. Zanda Lukaševica-Kalniņa atgādināja, ka Ministru prezidente ir uzdevusi šo sarakstu publiskot, un pauda nožēlu, ka ekonomikas ministrs to joprojām nav izdarījis. Viņa norādīja uz iepriekšējo praksi, kad šādi dati jau tika darīti pieejami sabiedrībai.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis tikmēr informējis, ka to uzņēmumu loks, kas sadarbojas ar Krieviju un Baltkrieviju, nav būtiski mainījies. Viņš uzsvēra, ka iepriekš publicētie dati joprojām ir atrodami ministrijas mājaslapā, un jaunas informācijas publiskošana sekos pēc tam, kad tiks atrisināti visi juridiskie šķēršļi.