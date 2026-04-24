IKEA pārtrauks populāras mēbeļu līnijas tirdzniecību
Mēbeļu gigants IKEA paziņojis, ka pēc vairāk nekā divām desmitgadēm pakāpeniski pārtrauks vienas no savām populārākajām mēbeļu līnijas – “Malm” – tirdzniecību visos veikalos visā pasaulē.
Šī mēbeļu kolekcija pirmo reizi tika ieviesta 2002. gadā un ātri kļuva par vienu no uzņēmuma bestselleriem. Gadu gaitā “Malm” sērija ieguva plašu popularitāti, piedāvājot dažādus produktus – sākot no kumodēm ar trīs līdz sešām atvilktnēm līdz pat gultām, plauktiem un rakstāmgaldiem.
Saskaņā ar IKEA sniegto informāciju, daļa “Malm” kolekcijas izstrādājumu no veikalu plauktiem sāks pazust jau šovasar, bet pilnībā visā pasaulē šī sērija tiks izņemta līdz 2027. gadam.
Uzņēmuma pārstāvis norādīja, ka lēmums pieņemts, lai pielāgotos mūsdienu pircēju vajadzībām: “Mēs zinām, ka mūsu produktiem ir īpaša nozīme cilvēku mājās visā pasaulē, un mēs vēlamies attīstīt piedāvājumu atbilstoši tam, kā cilvēki dzīvo šodien. Tāpēc daļa “Malm” sērijas tiks pakāpeniski izņemta, piedāvājot jaunus risinājumus.”
Par izmaiņām pirmoreiz tika ziņots 20. aprīlī Dānijas preses relīzē, kurā “Malm” kumodes tika raksturotas kā “ikona”, kas pēc gandrīz 25 gadiem dodas “pensijā”.
IKEA aicina šīs sērijas cienītājus neatlikt pirkumu, ja kāds no “Malm” produktiem vēl ir vēlmju sarakstā, jo tuvākajos gados tie pakāpeniski pazudīs no veikalu piedāvājuma.