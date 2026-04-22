Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs pievienojas “Gājējam draudzīgs” tīklam
Šajā pavasarī “Gājējam draudzīgs” tīklam pievienojies arī Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs Smiltenē, Dārza ielā 3. Tas ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem un apliecina, ka novads kļūst arvien draudzīgāks dažādām ceļotāju grupām, vienlaikus attīstot kvalitatīvu un pieejamu tūrisma piedāvājumu, ziņo Smiltenes novada pašvaldība.
Baltijas valstīs turpina attīstīties iniciatīva “Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly”, kas padara pārgājienus ērtākus un pieejamākus ikvienam dabas baudītājam. Arī Latvijā arvien vairāk tūrisma pakalpojumu sniedzēji pievienojas šim tīklam, piedāvājot gājējiem nepieciešamo atbalstu ceļā, sākot no praktiskām ērtībām līdz pat viesmīlīgai uzņemšanai.
Arī Smiltenes novads, kur pārgājienu takas ved cauri daudzveidīgām ainavām, mežiem, pakalniem un kultūrvēsturiskām vietām, ir piemērota vieta nesteidzīgai dabas iepazīšanai. Lai šo pieredzi padarītu vēl patīkamāku, nozīmīga loma ir pieturvietām, kur iespējams atgūt spēkus un sagatavoties turpmākajam ceļam.
Vietas, kas apzīmētas ar zīmi “Gājējam draudzīgs”, ir īpaši pielāgotas cilvēkiem, kuri ir ceļā. Tajās iespējams papildināt dzeramo ūdeni, uzlādēt mobilās ierīces, iegūt informāciju par apkārtni un maršrutiem, kā arī ieturēt maltīti vai baudīt kafijas pauzi. Naktsmītnēs bieži vien pieejamas arī iespējas izžāvēt apģērbu, apavus un ekipējumu, kas ir īpaši svarīgi vairāku dienu pārgājienos.
Arī tūrisma informācijas centri var pretendēt uz šīs zīmes saņemšanu, ja ir īpaši draudzīgi kājāmgājējiem un aicina uz pārgājieniem savos informācijas kanālos.
Šobrīd Baltijā kopumā pieejamas jau vairāk nekā 500 “Gājējam draudzīgs” vietas, kas veido vienotu atbalsta tīklu pārgājienu cienītājiem un veicina ilgtspējīgu tūrisma attīstību. Plānojot nākamo pārgājienu, šīs vietas ir vērts iekļaut savā maršrutā.