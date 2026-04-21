Tims Kuks atstās "Apple" izpilddirektora amatu
ASV tehnoloģiju kompānija "Apple" pirmdien paziņoja, ka Tims Kuks septembrī pametīs uzņēmuma izpilddirektora amatu.
Viņa vietā šajā amatā no 1. septembra strāsies Džons Tērnuss, kurš 2001. gadā pievienojās "Apple" produktu izstrādes komandai un turpmāko 20 gadu laikā kļuva par aparatūru izstrādes nodaļas viceprezidentu.
Savukārt Kuks 1. septembrī kļūs par valdes priekšsēdētāju.
Kuks "Apple" pievienojās 1998. gadā, bet 2011. gadā pēc tam, kad uzņēmuma līdzdibinātājs Stīvs Džobss veselības problēmu dēļ kompāniju pameta, Kuks kļuva par izpilddirektoru.
Kuks tiek atzinīgi novērtēts par "Apple" produktu klāsta paplašināšana un uzņēmuma vērtības palielināšana līdz aptuveni četriem triljoniem dolāru pēc tā akciju vērtības.
Tikmēr Tērnuss pēdējos gados ir palīdzējis "Apple" izstrādāt ārkārtīgi kompaktas ierīces, tostarp bezvadu austiņas "AirPods", kā arī palielināt jau esošo produktu skaitļošanas jaudu.