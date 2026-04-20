Francija vēršas pret “Shein” un “Temu” - vai arī Latvijai vajadzētu rīkoties līdzīgi?
Kamēr Latvijā arvien vairāk iedzīvotāju izvēlas iepirkties tādās platformās kā “Shein” un “Temu”, Francija nolēmusi spert stingru soli cīņā pret lēto un neilgtspējīgo ātro modi.
Francija ir tā Eiropas valsts, kas nolēmusi būtiski mainīt tempu, lai ierobežotu ietekmīgo Ķīnas platformu “Shein” un “Temu” izplatību.
Tiek pieņemts, ka tās pārdod milzīgu daudzumu produktu par ārkārtīgi zemām cenām, kas ļoti bieži ir nedroši to sastāvā esošo izejmateriālu dēļ, ir sliktas kvalitātes un ražoti darba apstākļos, kas līdzinās mūsdienu verdzībai. Tie ir faktori, kuriem vajadzētu mudināt izvairīties no pirkumiem šajās platformās.
Lai apturētu “Shein” un “Temu”, Francijā tika pieņemts tā dēvētais “anti-fast fashion” jeb pret ātro modi vērstais likums, jo abas platformas kļuvušas par lēto apģērbu industrijas simbolu, kas vienlaikus ir arī ļoti neilgtspējīga radīto atkritumu, izšķērdības un piesārņojuma dēļ.
Likums paredz trīs būtiskākās lietas. Pirmkārt, pilnīgu reklāmas aizliegumu televīzijā, kā arī sociālajos tīklos un internetā. Otrkārt, naudassodus līdz 10 eiro par produktiem, kas neatbilst Eiropas vides standartiem. Treškārt, eko maksājumu no 5 līdz 10 eiro apmērā, nepārsniedzot 50% no pārdošanas cenas, par katru preci, kas tiek klasificēta kā ātrās modes produkts.