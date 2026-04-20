Biķerniekos un "Raceway Baltic" tiek rīkotas bezmaksas drošas moto braukšanas apmācības
Kā sagatavoties drošai motosezonai? Biķernieku trasē jau aizvadīts pirmas bezmaksas drošas motobraukšanas kurss. Bet neraizējieties - būs vēl!
Uģis Spēlmanis, "1. Motoskolas" instruktors: "Droša moto braukšana notiks 15. maijā "trijniekos". Reģistrācija motosezonas atklāšanas dienā, 25. aprīlī." Tā kā "trijniekus" jeb, kā trasi moderni sauc, Raceway Baltic ieskauj meži, maija kursos ieplānota īpaša programma jaunajiem enduro braucējiem.
Arī šis pasākums ir bez maksas un liela interesentu skaita gadījumā tiks organizēti papildus kursi. Bet līdz tam - pāris noderīgu padomu drošai motosezonas uzsākšanai. "Kamēr vēl nebraucam, sākam ar ekipējumu - vai kaut kas nav nodilis, saplīsis un vai vēl der," teic Spēlmanis.
Lai gan dienas kļūst garākas un siltākas, naktīs joprojām ir dzestrs: "Pavasarī sākot braukt, rīti ir auksti. Riepas nestrādā, ceļš ir piesalis un netīrs. Tie tīrītāji kaut ko brauc, bet visi krustojumi ir bīstami," tā instruktors. Izbraucot ar mocīti pirmo reizi, ieteicams atsvaidzināt reflekus un kustības: "Pirms uzsākam sezonu, atceramies, ko darījām pagājušā gadā. Rudenī meistarība ceļas, un tad ir ziema un esam daudz ko piemirsuši. Pirmajā reizē jābūt uzmanīgam, jāpabrauc lēnāk. Pēc tam jau tas aizies!"
Oficiālā motosezonas atklāšana ar kopīgu braucienu notiks 25. aprīlī, taču šogad Latvijā ieplānoti vēl vairāki vērienīgi motopasākumi. Ventspilī vasarā notiks Kurland, savukārt Biķernieku trasē notiks īstas sacensības motošosejā pa apli. "Baltijas čempionāta posms. Sabrauks Baltijas ātrākie braucēji. Un vēl pieminēšu, ka motortrasei šogad ir 60 gadi. Pasākums būs izdevies," apgalvo Spēlmanis.